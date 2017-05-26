Украина не подтвердила РЖД прекращение пассажирского сообщения с Россией

РЖД по своим каналам запросили украинских коллег о возможном прекращении железнодорожного пассажирского сообщения, и те не подтвердили эту информацию, сообщил глава департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" ОАО "РЖД" Максим Шнейдер.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, сообщила, что Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ ориентировочно с 1 июля. Позже министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что кабмин страны в данный момент не рассматривает вопрос прекращения железнодорожного пассажирского сообщения с Россией.

"Мы постоянно обмениваемся информацией с нашими украинскими коллегами. Мы очень рассчитываем, что та информация, которая проходила в СМИ, окажется лишь слухом. Нам наши украинские коллеги не подтверждали данную информацию. Мы по своим каналам, безусловно, запросили, действительно ли это так", — сказал Шнейдер.

По его словам, украинские коллеги "сказали, что у них нет достоверной информации о таких событиях". "Более того, как следует из последних сообщений СМИ, данная информация не подтверждается", — добавил он.

Между Россией и Украиной сегодня организовано движение 13 поездов, указали в РЖД. "Восемь формирований Украины, три формирования Молдовы, одно — Азербайджана и одно — РФ, это поезд Москва – Кишинев, который идет через территорию Украины. Следует отметить, что пассажирское движение поездов между Россией и Украиной выгодно как перевозчикам РФ, так и перевозчикам Украины", — сказал он.

"В прошлом году было перевезено свыше 2,2 миллиона пассажиров между Россией и Украиной. Конечно, это намного меньше, чем было в 2013 – 2014 годах. Тогда перевозки достигали 10 миллионов пассажиров. Но 2 миллиона — это тоже большая цифра", — добавил Шнейдер.