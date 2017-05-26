За вольное обращение с бюджетными деньгами будут наказывать рублем

Государственная дума РФ 26 мая в третьем чтении приняла законопроект, усиливающий ответственность за нарушение бюджетного законодательства.

Депутаты одобрили проект закона, который вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в частности в статью15.14 (нецелевое использование бюджетных средств) и 15.15 (невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита). Ответственность ужесточается как для тех, кто предоставляет межбюджетные трансферты, так и для тех, кто их получает. Согласно тексту документа, нарушение порядка предоставления средств для должностных лиц будет караться штрафом в размере от десяти до тридцати тысяч рублей или дисквалификацией на срок от одного до двух лет. Такая же мера предусмотрена для нарушивших правила получателей денег. Если речь идет о субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности, сумма штрафа вырастет — от двадцати до пятидесяти тысяч рублей.

Отметим, что практика применения этих статей встречается нечасто — в большинстве случаев, когда в процессе межбюджетных переводов деньги исчезают, в силу вступает уголовный кодекс. Например, дело о мошенничестве было возбуждено в отношении экс-депутата Законодательного собрания Петербурга Светланы Нестеровой, когда выделенные комитетом социальной политики Смольного 4,7 млн рублей на обеды и экскурсии малоимущим осели в карманах помощниц народной избранницы. Сроки по уголовным статьям получили и фигуранты «трубного дела» – ряд чиновников и бизнесменов незаконно обогатились, закопав в землю использованные трубы. Громким также было дело экс-директора Центрального военно-морского музея Андрея Лялина. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями, служебном подлоге и получении взятки в особо крупном размере при переезде музея из здания Биржи на стрелке Васильевского острова на площадь Труда.