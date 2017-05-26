Вооруженные Силы РФ проводят турслёт на границе с Финляндией

В Ленинградской области неподалёку от границы с Финляндией Военно-космические силы, Ракетные войска, десантники из трех округов второй день отрабатывают план проведения физкультурных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, чемпионат по спортивному туризму стартовал в поселке Лосево Приозерского района ещё 24 мая с торжественной церемонии открытия. В программе четырёхдневного турнира – соревнования на земле, на воде и в горах.

Участие в трёхэтапной гонке принимают команды Западного, Центрального и Южного военных округов, ВДВ, ВКС, а также Ракетные войска стратегического назначения и команда Военно-медицинской академии имени Кирова. Лучших выберут 28-го, когда назначено закрытие состязаний.