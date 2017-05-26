Суд отменил требование КГИОП восстановить Мытный двор

Смольному отказали в требовании восстановить исторический облик Мытного двора. Арбитражный суд встал на сторону застройщика в споре с комитетом охраны памятников Петербурга, сообщили «Фонтанке» 26 мая активисты.

В январе суд первой инстанции обязал собственника участка – компанию «Евгеньевская 2» – восстановить корпус Мытного двора на Старорусской улице в течение двух лет. По закону о зонах охраны акционерному обществу пришлось бы построить двухэтажное здание с теми же габаритами, фасадами и конфигурацией кровли. Застройщику удалось обжаловать это решение в аппеляционном суде 24 мая.

«Воссоздания исторических зданий в ближайшее время ждать не придется», – говорит активист инициативной группы против уплотнительной застройки Ярослав Костров. Градозащитники уже заявили, что надеются на продолжение судебных тяжб с тем, чтобы добиться от «Евгеньевской 2» начала работ.



Вопрос о третьей кассационной инстанции суда сейчас изучают юристы, отметили в КГИОП.

Мытный двор занимает квартал, ограниченный проспектом Бакунина, Евгеньевской и Старорусской улицами, а также Овсянниковским садом. До революции здесь находилось учреждение, взимавшее с купцов «таможенную» пошлину за доставку товара. Три года назад городское правительство Петербурга выделило участок на Евгеньевской, 2, под строительство нового здания Генконсульства США. В сентябре 2014-го специалисты КГИОП зафиксировали незаконный снос корпуса на Евгеньевской улице, 2В, выходящего на Старорусскую. Комитет предписал восстановить здание, а когда собственник участка проигнорировал обращения – ведомство обратилось в суд.

По данным СПАРКа, учредителями «Евгеньевской 2» значатся «БФА Девелопмент» Людмилы Коган (компания покинула проект в 2009 году) и «Рождественский квартал», связанный с бизнесом Станислава Яцубы, партнера экс-вице-губернатора Петербурга Виктора Яцубы. По последним данным, сейчас собственник участка планирует на этом месте строительство жилого комплекса.