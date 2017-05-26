К ледоколу «Виктор Черномырдин» на Балтийском заводе вызвали пожарных

На Балтийском заводе в Петербурге днём 26 мая из-за короткого замыкания проверяли дизель-электрический ледокол.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по городу, сигнал о ЧП у дома №2 по 27-й линии Васильевского острова поступил дежурным в 13:16. Два расчёта и восемь человек уже через пять минут приступили к осмотру корабля.

Проверка показала, что на верхней палубе произошло короткое замыкание. Серьезных последствий не было, и возгорания не произошло.

На Балтийском заводе подтвердили, что возгораний или внештатных ситуаций на ледоколе не зафиксировано.

Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» был спущен на воду 30 декабря 2016 года. Сейчас он стоит у причала на Балтийском заводе. Флаг на нем должны поднять в третьем квартале 2018 года. Согласно описанию, кроме проводки кораблей через льды ледокол может выполнять функции пожарного судна при тушении пожаров на судах, буровых и нефтедобывающих платформах.