Городской бюджет за 5 месяцев получил треть от годового объема доходов

На 1 мая годовой план по бюджетным доходам выполнен в Петербурге на 34,2%. Быстрее всего собирают административные платежи.

Отчет об исполнении доходной части бюджета финансовый комитет опубликовал 26 мая.

Согласно документу, по НДФЛ собрали 63,5 млрд рублей из заложенных на год 221 млрд — 28,7%. По акцизам исполнение достигло 25,7% (5,5 млрд), по налогам на имущество организаций — 37,1% (12,4 млрд), по транспортному налогу — 20,5% (1,9 млрд). 51 млрд собрано по налогу на прибыль организаций (40,4%), 2,2 млрд — по административным платежам (91,2%), по штрафам — 1 млрд (26,6%). 7,3 млрд пришли в виде безвозмездных поступлений — при запланированном на год объеме в 13,6 млрд.

Доля исполнения рассчитывается исходя из действующей редакции бюджета, где доходы заявлены в размере 484 млрд рублей. Сейчас происходит весенняя корректировка, в пока еще не принятом варианте объем доходов вырастает до 503 млрд рублей. В первую очередь — за счет налога на прибыль организаций.