Путин продлит полномочия бизнес-омбудсмена Титова

Владимир Путин продлит полномочия бизнес-омбудсмена Бориса Титова, об этом президент России заявил на встрече с правозащитником в Кремле 26 мая, передает пресс-служба Кремля.

Титов представил президенту очередной доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей, после чего между ним и главой государства состоялся следующий диалог.

– Борис Юрьевич, вы уже занимаетесь не первый год этим. По сути дела, вы создали эту систему, этот институт, вместе с вашими помощниками. Даже перечисление тем и проблем, с которыми сталкиваются сегодня предприниматели и которыми вы занимаетесь, говорит о том, что эта работа востребована. У вас в конце июня заканчивается срок полномочий. Я вижу, как вы с интересом сами это всё делаете, работаете с интересом. Думаю, правильно будет предложить вам продлить срок ваших полномочий, и я с удовольствием это сделаю.

– Спасибо, Владимир Владимирович. С удовольствием принимаю это предложение, потому что для меня это очень интересная работа, и я буду делать все возможное, чтобы оправдать доверие, которое вы мне оказали.