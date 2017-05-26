Путин поговорил с премьер-министром Венгрии об атоме и газе

26 мая состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-венгерских отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента России в Будапешт 2 февраля 2017 года. Особое внимание уделено вопросам сооружения с участием Государственной корпорации «Росатом» двух новых блоков на венгерской атомной электростанции «Пакш», а также совместным проектам в газовой сфере", – говорится в сообщении.

Лидеры двух стран условились о продолжении личных контактов, добавлено в сообщении.