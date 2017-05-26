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26.05.2017 13:16

ЗакС Петербурга хочет лицензировать бизнес «авторазборок»

 

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предлагают заставить предпринимателей, занимающихся разборкой автомобилей и продажей запчастей, лицензировать свою деятельность. Соответствующие изменения в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» одобрил 26 мая комитет по законодательству.

Как пояснил один из авторов поправок, председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, проект направлен на дополнительную защиту автовладельцев от угонов.

«На территории Петербурга работает большое количество незарегистрированных «авторазборок», куда любой желающий может сдать угнанный автомобиль. Инициативой предлагается, чтобы такая деятельность подлежала лицензированию и была законной», – пояснил Денис Четырбок.

По данным МВД, за прошлый год в России было угнано свыше 25 тысяч автомобилей. В Петербурге в 2016 году было зарегистрировано более 400 случаев угона автомобилей. По этим делам нет ни одного оправдательного приговора.


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