Поклонская: Я направила не одну жалобу на Учителя в разные органы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на обвинения режиссера и его юристов в том, что она стала причиной визита в студию «Рок» Алексея Учителя сотрудников полиции 25 мая.

В разговоре с федеральными СМИ 26 мая главный хулитель еще не вышедшего фильма «Матильда» о взаимоотношениях цесаревича Николая и балерины Кшесинской, вспомнила, что был не один запрос в разные органы по этому фильму.

«Я не могу знать, на какой запрос он (Учитель) ссылается. У меня был не один запрос, господа режиссеры рекламируют свой фильм, я в этом участвовать не буду. Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы, проводятся проверки», — сказала Поклонская журналистам.

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга осуществляет проверку кинокомпании Учителя относительно совершения возможных налоговых преступлений в связи с запросом бывшего прокурора Крыма и депутата Государственной думы от фракции «Единой России» Поклонской, по инициативе которой была проведена экспертиза на предмет наличия в картине «Матильда» оскорбляющих чувства верующих материалов.