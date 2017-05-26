За виртуальные «группы смерти» будут давать реальные шесть лет

Государственная дума России 26 мая одобрила в третьем чтении законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за доведение до самоубийства, в том числе через так называемые «группы смерти» в Интернете.

Согласно пакету поправок в Уголовный кодекс, за склонение несовершеннолетних к суициду, создание в социальных сетях «групп смерти», а также привлечение к играм со смертельным исходом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. При этом избавить от уголовной ответственности организаторов сможет содействие следствию и прекращение подобной деятельности.

Кроме того, документ предусматривает до трёх лет лишения свободы за привлечение детей к участию в разного рода играх, связанных с угрозой для жизни (зацепинг, трейнсёрфинг, руфинг и прочие).

Напомним, инициатором законопроекта об ужесточении ответственности за доведение до самоубийства стала вице-спикер нижней палаты парламента, депутат Ирина Яровая. Документ был внесён в Госдуму 9 марта и одобрен за два месяца без существенных изменений.

Поводом для новых статей Уголовного кодекса стало распространение «групп смерти», в которые якобы массово вступали подростки. Впервые информация о них была опубликована в статье «Новой газеты» весной 2016 года. 15 ноября в Солнечногорске по возбужденному Следственным комитетом уголовному делу был задержан администратор подобных пабликов Филипп Будейкин. Сейчас он находится под арестом в Петербурге. Ему вменяют гибель 15 подростков. 11 мая он признал вину.