За виртуальные «группы смерти» будут давать реальные шесть лет

Еще
16:39 26.05.2017
Пришлите свою новость!
16:36
Смольный посмертно присудил Антону Губанкову премию в области культуры и искусства
16:20
Ленобласть может лишиться 2,5 млрд из-за неисполнения программы расселения аварийного жилья
16:19
СКА продлил контракт с Виктором Тихоновым
16:13
На Невском заметили кабриолет-зеркало
16:07
Из Нарвы высылают российских дипломатов
16:05
В Смольном отрицают уничтожение реставраторами исторического облика набережной Фонтанки
15:46
Александровский парк перекроят по проекту ГАСУ
15:44
Серебренников впервые прокомментировал обыски и дело по проекту «Платформа»
15:40
Комиссия по этике Госдумы пожурила Милонова за его поведение на Первомае
15:24
В Петербурге растут заболеваемость гепатитом А и стоимость прививок от этой болезни
15:20
Хватит ли петербургского солнца для солнцемобиля
15:16
Суд арестовал сотрудницу Выборгской таможни, подозреваемую в коррупции
15:12
Украина не подтвердила РЖД прекращение пассажирского сообщения с Россией
15:07
Глава Пушкинского района покидает свою должность
14:48
За вольное обращение с бюджетными деньгами будут наказывать рублем
14:38
В Италии мороженое назвали именем Трампа
14:34
Вооруженные Силы РФ проводят турслёт на границе с Финляндией
14:22
Песков о проверках Учителя и Серебренникова: Оснований для сгущения красок у нас нет
14:16
Матвиенко и патриарху Кириллу вручат знаки отличия почётных граждан
14:15
Стоимость продуктов в Ленобласти растет быстрее, чем в Петербурге и Москве
14:10
Суд отменил требование КГИОП восстановить Мытный двор
14:06
К ледоколу «Виктор Черномырдин» на Балтийском заводе вызвали пожарных
13:52
Городской бюджет за 5 месяцев получил треть от годового объема доходов
13:48
В Египте в результате вооруженной атаки погибли 23 копта
13:39
Путин продлит полномочия бизнес-омбудсмена Титова
13:21
Путин поговорил с премьер-министром Венгрии об атоме и газе
13:16
ЗакС Петербурга хочет лицензировать бизнес «авторазборок»
13:11
В Петербурге за получение взяток главврача клиники наказали штрафом в 3 млн рублей
13:09
Поклонская: Я направила не одну жалобу на Учителя в разные органы
12:54
За виртуальные «группы смерти» будут давать реальные шесть лет
12:48
Рабочие и «Мерседес» с особым номером сошлись у Адмиралтейства
12:44
Памятник Крузенштерну получил назад кортик дореволюционного образца
12:13
Главный тренер «Зенита»: «Спартаку» помогли стать чемпионом
12:08
Путин послал Медведева на борьбу с фишинговыми сайтами
11:56
Троллейбусы для Петербурга за 2 млрд рублей поставит «Тролза Маркет»
11:53
В Петербурге выпустили книгу о «сером кардинале» Смольного
11:50
Петербуржцы завоевали медали Кубка России по дзюдо среди слабовидящих
11:46
На Рихарда Зорге мощно горели машины
11:44
Суд не стал рассматривать дело о затягивании решения по референдуму о судьбе Исаакия
11:36
Глава СПЧ попросил Путина провести административную амнистию
11:31
Семенченко заявил о блокаде предприятий украинских олигархов
11:18
Группу разбойников в Петербурге переквалифицировали в бандитов
11:11
Володин прокомментировал запрос Поклонской о проверке кинокомпании Учителя
11:03
Министр образования уличила протестующих подростков в незнании слова «коррупция»
10:57
Привычка заставляет водителей нарушать ПДД на виадуке на Обводном
10:51
Высокий суд Лондона выдал ордер на арест следователя по делу Магнитского
10:45
Полиция проводит обыски по делу о теракте в Манчестере
10:39
В Институте Джанелидзе остаются пациенты, получившие травмы при взрыве в метро
10:33
ГД передумала рассылать призывникам электронные повестки в армию
10:27
Мигранты перевели из РФ в Киргизию $433 млн за три месяца
10:21
Оператор "Принцессы Анастасии" не исключает появления ещё одного своего парома на Балтике
10:15
Пострадавший при пожаре на стадионе «Автово» скончался
10:09
Аваков заявил об ошибке в расследовании дела Шеремета
10:03
В Покровском закрыли нарколабораторию
09:57
«Убойный» отдел нашел насильника через 13 лет после нападения
09:49
В шести районах Петербурга испытают теплосети
09:41
Яма на Наставников после ремонта начала «стрелять»
09:33
На Пискарёвке мужчина угрожал медикам скорой пистолетом
09:25
Из Екатерингофки извлекли мёртвого украинца
09:17
Российские каналы заплатят за права на мундиаль и Кубок конфедераций $36 млн
09:09
В Петербурге задержали безработного, домогавшегося восьмиклассницы
09:01
В Алеппо прошла первая после освобождения города экскурсия
08:53
Водитель на Энтузиастов получил битой в голову
08:45
В Петербурге взяли наркодилера с полкило психостимулятора
08:37
В Европе назвали страны с самым чистыми пляжами
08:29
Трое задохнулись в горящем подвале «Пятёрочки» в Купчино
08:21
Опрос: 64% американцев назвали Россию врагом США
08:13
Мединский призвал расследовать дело «Гоголь-центра» без «демонстративной жесткости»
08:05
Задержан десятый подозреваемый по делу о теракте в Манчестере
02:31
Викинги сразятся у стен Петропавловской крепости
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
26.05.2017 12:54

За виртуальные «группы смерти» будут давать реальные шесть лет

Государственная дума России 26 мая одобрила в третьем чтении законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за доведение до самоубийства, в том числе через так называемые «группы смерти» в Интернете.

Согласно пакету поправок в Уголовный кодекс, за склонение несовершеннолетних к суициду, создание в социальных сетях «групп смерти», а также привлечение к играм со смертельным исходом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. При этом избавить от уголовной ответственности организаторов сможет содействие следствию и прекращение подобной деятельности.

Кроме того, документ предусматривает до трёх лет лишения свободы за привлечение детей к участию в разного рода играх, связанных с угрозой для жизни (зацепинг, трейнсёрфинг, руфинг и прочие).

Напомним, инициатором законопроекта об ужесточении ответственности за доведение до самоубийства стала вице-спикер нижней палаты парламента, депутат Ирина Яровая. Документ был внесён в Госдуму 9 марта и одобрен за два месяца без существенных изменений.

Поводом для новых статей Уголовного кодекса стало распространение «групп смерти», в которые якобы массово вступали подростки. Впервые информация о них была опубликована в статье «Новой газеты» весной 2016 года. 15 ноября в Солнечногорске по возбужденному Следственным комитетом уголовному делу был задержан администратор подобных пабликов Филипп Будейкин. Сейчас он находится под арестом в Петербурге. Ему вменяют гибель 15 подростков. 11 мая он признал вину.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
19.05.2017 17:53

Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"

В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54

Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах

XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10

Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз

Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Серебренников впервые прокомментировал обыски и дело по проекту «Платформа»
Украина не подтвердила РЖД прекращение пассажирского сообщения с Россией
За вольное обращение с бюджетными деньгами будут наказывать рублем
В Италии мороженое назвали именем Трампа
Вооруженные Силы РФ проводят турслёт на границе с Финляндией
Песков о проверках Учителя и Серебренникова: Оснований для сгущения красок у нас нет
Путин продлит полномочия бизнес-омбудсмена Титова
Путин поговорил с премьер-министром Венгрии об атоме и газе
Поклонская: Я направила не одну жалобу на Учителя в разные органы
За виртуальные «группы смерти» будут давать реальные шесть лет
Госдума подбирается к Telegram
Ловец покемонов Соколовский: Я – идиот, а Саша Спилберг – нет
Видеоблогинг по-русски: откручиваем курице голову
Храм ювелирного искусства
Je suis Кирилл Серебренников
Священник Алексей Уминский: «Мы показали, что у нас есть свои Pussy Riot»
Швабра без бирки довела до суда
Суды собрали коллекцию запрещенных сайтов
Михаил Гельфанд: «Травить окружающих – плохая эволюционная стратегия»
42 года до приказа
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Хватит ли петербургского солнца для солнцемобиля

Михаил Огнев/

Памятник Крузенштерну получил назад кортик дореволюционного образца

Александровский парк перекроят от «Спортивной» до «Горьковской»

Новости компаний
19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Фото: ООО "Группа компаний "Дарница"
10.05.2017 10:29
В Петербурге вместо слов поздравлений раздавали свежий хлеб
Двадцать тысяч батонов «Аладушкин» было роздано девятого мая на городских праздниках в пяти муниципальных округах Санкт-Петербурга: Петроградском, Калининском, Адмиралтейском, Красногвардейском и Московском районах.
03.05.2017 13:16
«Фонтанка» выберет лучший офис и его команду
Премия интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка» ориентирована на коллективы компаний Петербурга и Ленобласти. По итогам онлайн-голосования на сайте интернет-газеты «Фонтанка.ру» будут выбраны «Лучший офисный коллектив», «Лучшее офисное пространство», а также «Лучший коллектив СМИ» 2017 года
Tele2
28.04.2017 16:35
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» ищут социальных предпринимателей, готовых побороться за миллион
Tele2 объявляет о начале III Всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам»
Tele2 Praktik 2017
28.04.2017 12:25
Tele2 приглашает на оплачиваемую практику
Tele2 предлагает студентам принять участие в программе Tele2 Praktik 2017
«Уральские авиалинии»
28.04.2017 11:12
Бортпроводники «Уральских авиалиний» получили награду на форуме SkyService
Команда бортпроводников авиакомпании «Уральские авиалинии» приняла участие в форуме предприятий гражданской авиации SkyService 2017
«Лондон Парк»
27.04.2017 10:37
Документы на получение разрешения на ввод сданы в МФЦ
Компания Л1 подала пакет документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию корпусов 1-1 и 1-2 жилого комплекса «Лондон Парк».
ГАРАНТ
26.04.2017 13:46
Консультация от ГАРАНТа: Аптечка для сотрудников
Каков список обязательных медикаментов, входящих в состав аптечки для оказания первой помощи работникам предприятия, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Елена Парасоцкая.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.