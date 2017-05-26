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26.05.2017 15:48

«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья

«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья
«Кивеннапа»

Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.

В данный момент уже погашены все выплаты перед клиентами, которые не обращались в суд и заключили мировое соглашение. По словам застройщика, выплаты по данным соглашениям составили в апреле 2017 года более 50 млн руб. В мае и июне группа компаний «Кивеннапа» собирается удовлетворить требования клиентов, дела которых в настоящий момент рассмотрены в судах. Кроме того, застройщик предложил всем клиентам произвести обмен объектов недвижимости, строительство которых было отложено в 2013-2014 годах, на уже возведенные жилые секции, которые планируется сдать в III квартале 2017 года.

Компания заявила, что в 2017 году удвоила темпы ввода жилья и намерена вновь вернуть себе звание лидера на рынке малоэтажного строительства Ленинградской области. По состоянию на конец мая 2017 года завершается строительство более 30 000 м2 жилья. К декабрю этого года эта цифра возрастет до 60 000 м2.

Существующая политика компании привела к положительным результатам. Возвращается лояльность клиентов, в частности сократилось число негативных отзывов на форумах, увеличилось количество перезаключенных покупателями договоров с пролонгацией сроков.


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Новости компаний
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Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
“Новоселье: городские кварталы”
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Жители “Новоселье: городские кварталы” отметят день города эко-праздником
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maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
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