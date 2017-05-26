Аналитики назвали одну из самых дорогих элитных квартир в Санкт-Петербурге

Аналитики ЦИАН изучили цены на квартиры в городах России с самой большой численностью населения и составили рейтинг крупнейших агломераций страны по максимальной стоимости жилья в строящихся домах.

По данным специалистов ЦИАН, пентхаус в «Русском доме» от «Группы ЛСР» также вошел в тройку лидеров самых дорогих квартир в 10 крупнейших городах России, уступая первенство лишь объекту из Москвы. Бюджет покупки пентхауса в «Русском доме» площадью 239,3 кв. м с пятидесятиметровой террасой составил 106,6 млн рублей с учетом единовременной оплаты.

«Русский дом» с подземным паркингом строится в Центральном районе на пересечении улицы Короленко и Баскова переулка. Из окон квартир открываются виды на историческую панораму города, а в пешей доступности находятся Таврический, Летний и Михайловский сады, набережные большой Невы и Фонтанки.

Проект, разработанный бюро «Евгений Герасимов и партнеры», отличает удобство расположения, запоминающаяся архитектура и европейские стандарты качества. В разновысотном здании (5-9 этажей) запроектировано 395 квартир. Перед покупателем открывается широкий выбор планировочных решений. Помимо квартир с террасами на верхних этажах дома, в нем представлены самые разнообразные варианты площадью от 53 до 265 кв.м, а высота потолков в некоторых квартирах достигает семи метров. Первый этаж «Русского дома» площадью более семи тысяч кв. м займут коммерческие помещения.

На сегодняшний день на строительной площадке ведутся фасадные, а также инженерные работы. Часть готовых архитектурных решений фасадов «Русского дома» уже можно оценить вживую. Полностью внешнюю отделку планируется завершить осенью этого года, а ввести дом в эксплуатацию – в конце 2017 года.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»