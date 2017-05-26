Памятник Крузенштерну получил назад кортик дореволюционного образца

Памятник Ивану Фёдоровичу Крузенштерну на набережной Лейтенанта Шмидта снова обзавелся кортиком. От новых нападений вандалов его защитят с помощью видеонаблюдения.

Памятник в прежнем виде представили 26 мая. Реставрацию провел ГБУК "Государственный музей городской скульптуры". Особо отмечается, что восстановлен бронзовый кортик образца 1873 года (тогда и была установлена статуя). В советское время украденное оружие заменили на кортик советского же военно-морского флота, к тому же чугунный.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что инициативная группа моряков объявила сбор средств на восстановление памятника, поврежденного еще в 2015 году. Необходимая сумма — 57,3 тысячи рублей — была в итоге перекрыта, собрали более 80 тысяч. Как рассказали «Фонтанке» в Клубе подводников, который объявил кампанию, достигнуто соглашение с Морским корпусом о том, чтобы установить дополнительную видеокамеру, которая бы следила за памятником.

Договор с Государственным музеем городской скульптуры от своего имени заключил ветеран-подводник, командир ТК-17 капитан 1-го ранга запаса Анатолий Иванов. Именно на погашение его расходов пошли 57,3 тысячи рублей.