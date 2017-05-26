Главный тренер «Зенита»: «Спартаку» помогли стать чемпионом

Главный тренер «Зенита» 25 мая Мирча Луческу заявил, что столичному «Спартаку» помогли стать чемпионом. По словам румынского специалиста, среди прочих персон в этом замешан президент федерации Виталий Мутко.

«У нас был отличное начало. Думаю, что к 17-му туру мы были единственной командой в Европе без поражений. Это продолжалось до победного матча со «Спартаком» (4:2). При счёте 3:2 арбитр не назначил штрафной удар в центре поля, после чего мы забили гол. Тогда и началась кампания против нас, тотальное недовольство со стороны болельщиков, близких к «Спартаку» людей. Вмешался президент федерации, глава арбитров был заменён, рефери отстранён. С того момента я понял, что существует одна цель – помочь «Спартаку» выиграть чемпионат спустя 15 лет. Это самая популярная команда в российском футболе. Первый сезон, когда моя команда занимает третье место, но у меня контракт с «Зенитом». Когда я только подписал договор, московские газеты устроили кампанию против меня, я их понимаю. Они хотят, чтобы Лига чемпионов игралась там», — цитирует Луческу sptfm.ro.

Напомним, «Зенит» занял итоговое третье место, проиграв борьбу за путевку в Лигу чемпионов ЦСКА. Золотые медали достались «Спартаку». Ранее сообщалось, что в случае непопадания «Зенита» в Лигу чемпионов сотрудничество с Луческу может быть прекращено.

Сезон ознаменовался большим количеством спорных судейских решений, многие из которых повлияли на итоговые результаты отдельных матчей. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Фонтанки».