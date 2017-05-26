Путин послал Медведева на борьбу с фишинговыми сайтами

Владимир Путин поручил правительству до начала осени предоставить предложения по выявлению в Интернете фишинговых сайтов, сообщается 26 мая на сайте Кремля.

«Представить предложения:.. по выявлению в интернете сайтов, используемых для совершения мошеннических действий (фишинговых сайтов), в том числе в сфере персональных данных, и по ограничению доступа граждан к таким сайтам», — говорится в сообщении.

Указано, что предложения должны быть представлены до 1 сентября, ответственным назначен премьер Дмитрий Медведев.

Также Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 ноября внести законодательные изменения для ограничения по требованию регулятора доступа к сайтам, используемым с нарушениями законодательства, регулирующего отношения на финансовом рынке, в том числе для совершения мошеннических действий на финансовом рынке.