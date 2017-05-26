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26.05.2017 12:06
14 Комментариев

Богатырский проспект опять подождет

Ровно два месяца назад "Фонтанка" рассказала, что происходит с главной магистралью Приморского района и когда она будет достроена. За это время Смольный решил переоценить проект.
Богатырский проспект опять подождет
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Третья попытка завершить реконструкцию Богатырского проспекта началась. Но для этого на стройку, растянувшуюся почти на пять лет, опять придется выйти проектировщикам. В это же время Смольному будет непросто найти нового подрядчика, который спасет дорожный долгострой после "МК-20СХ" и "Аркос". Эти две компании чиновники последовательно, одну за другой, заклеймили формулировкой "не справились". 

Со дня на день Смольный назовет победителей конкурсов "на выполнение работ по изменению проектных решений для завершения реконструкции" Богатырского. Корректировка проекта требуется самому проблемному участку – от Гаккелевской ултцы до Байконурской. Также пересматриваются планы на отрезке от Яхтенной до Стародеревенской, где магистраль пересекает ЗСД. Апгрейдить придется и документацию попутного строительства Комендантского проспекта от Шуваловского пр. до проезда К-1. 

За два новых проекта по спасению Богатырского, который на бумаге расширяется с 2012 года, Смольный в общей сложности готов заплатить 54 миллиона рублей. Плюс 17 миллионов за возобновление стройки на Комендантском проспекте. На закупки, судя по протоколу вскрытия конвертов, откликнулись четыре института, включая таких гигантов, как "Ленгипроинжпроект" и "Севзапинжтехнология". 

Победители  должны будут обследовать недостроенные объекты, подготовить новую проектную документацию, которой еще предстоит пройти экспертизу. 

На всё про всё проектировщикам отводят почти полгода – пакет бумаг должен быть готов к декабрю. Катастрофичная дата, если вспомнить недавнее обещание председателя петербургского комитета по строительству Сергея Морозова. Ранее "Фонтанке" он сообщал, что с учетом экспертной оценки уже выполненных и еще только предстоящих работ реконструкция Богатырского проспекта должна завершиться к началу осени. 

Сергей Морозов сообщил "Фонтанке", что противоречий не видит. Проектные и непосредственно дорожные работы будут вестись параллельно. Глава комстроя продолжает настаивать, что Богатырский проспект сдадут в текущем году. Также Сергей Морозов уточнил, что нового подрядчика Смольный начнет выбирать, как только будет закрыт вопрос по расторжению контракта с "МК-20СХ". Генподрядчику Смольный, напомним, в одностороннем порядке дал отставку в феврале 2017 года. 

"Фонтанка" подробно сообщала, как и почему "МК-20СХ" подхватила долгострой два года назад, когда стройку в тупик завела ныне ликвидированная компания "Акрос". Но сотрудничество между Смольным и последним генподрядчиком закончилось конфликтом: договорные отношения с дорожниками комстрой прекратил, объясняя свое решение тем, что "МК-20СХ" сорвал сроки проведения работ и с 2015 года так и не освоил выданные авансом 130 миллионов. 

Сейчас "МК-2-СХ"  требует признать расторжение контракта недействительным. По данным картотеки арбитража, очередное заседание состоится 28 июня. 

Представляющий интересы "МК-20СХ" адвокат коллегии "Глобус Право" Петр Балкунов уверенно заявил "Фонтанке", что в июне стороны не смогут поставить точку в споре. "На последнем заседании суд поднял вопрос о проведении экспертизы выполненных «МК-20СХ» работ. Если так, то перерыв в судебном процессе затянется примерно на полгода, пока не будет завершена экспертиза. Так что де-юре «МК-20СХ» еще долго будет оставаться в статусе генподрядчика смольнинского контракта", – говорит Балкунов.

Источник "Фонтанки" в одной из проектных организаций, которая претендует на "богатырский" контракт, сообщает, что с их стороны переоценка перманентной стройки может завершиться быстрее. По оптимистичным прогнозам, можно успеть даже к концу лета. Не затянет процесс, считает он, и согласование документации с ресурсоснабжающими орагнизациями, коммуникации которых придется учитывать дорожникам.

В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" вопрос пока комментируют так: "Пока к нам не поступят проектные документы, мы не сможем сказать, в каких объемах нам предстоит вести работы на данном этапе и предстоит ли вообще". Как сообщили в пресс-службе "Ленэнерго", после получения информации о планах перепланировки Богатырского проспекта специалисты компании приступят к анализу и оценке проекта, чтобы определить масштаб новых работ, если таковые потребуются.

Главной интригой в этой изрядно затянувшейся истории остается остаточная стоимость работ. Расклад по суммам также станет понятен только по итогам корректировки проекта. Пять лет назад реконструкция магистрали от Гаккелевской до Байконурской оценивалась в 532 миллиона рублей. От Яхтенной до Стародеревенской – 742 миллиона. Соответственно, в общей сложности на расширение  двух участков должно было хватить 1,274 миллиарда. 

С 2012 года "Акрос" и "МК-20СХ" сообща получили практически всю сумму (1 млрд 171 млн рублей). Фактически же, по оценке последнего подрядчика, степень готовности одной из самых главных магистралей Приморского района составляет 35 процентов.

Немногим больше миллиарда осваивал "Акрос". Как сообщала "Фонтанка", только за отрезок Богатырского от Гаккелевской до Байконурской первый подрядчик получил предоплату 303 миллиона рублей, а освоил лишь 20 процентов. За недостроенный участок от Яхтенной до Стародеревенской Смольный "Акросу" тремя траншами перечислил более 699 миллионов. Возвращать с банкрота хотя бы часть денег пришлось через суд. В 2015 году Смольный создал прецедент, впервые взыскав с банка "Глобэкс" 240 миллионов в качестве гарантии. 

Как утверждают представители "МК-20СХ", достроить Богатырский было невозможно – собственная экспертиза строителей показала, что часть работ, засчитанная предыдущему подрядчику, якобы в реальности сделана не была. 

Екатерина Кураева, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (14)
shust
26 мая 2017 г. 16:10
вообще это не проблема, главным подрядчикам вместе с лицами курирующими стройку из смольного впаять по пятнашке строгого с конфискацией и дорога будет просто прелесть....
shust
26 мая 2017 г. 16:09
/
ttm535
26 мая 2017 г. 15:35
ptr78: разжигаете???
ptr78
26 мая 2017 г. 15:26
Мракобесие
Sirenium
26 мая 2017 г. 15:07
Только в нашем цирке небывалый аттракцион — выполнение фактических работ параллельно с проектировкой (за экспертизу даже не говорим) и изюминка — выступление команды иллюзионистов с фокусом "Были бабки — бабок нет". Опять будет "единый поставщик" как предыдущие конторы? :-). Умеют же. До сих пор под впечатлением сметы сноса линии гаражей кас-40 по Королева за 20 мультов...
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