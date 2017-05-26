Троллейбусы для Петербурга за 2 млрд рублей поставит «Тролза Маркет»

ООО «Тролза Маркет» выиграло аукцион на поставку троллейбусов с увеличенным автономным ходом для Петербурга. Сумма контракта превышает 2 млрд рублей.

Результаты определения поставщика опубликованы на сайте госзаказа 26 мая. Смольный приобретает 105 троллейбусов: 97 – в базовой комплектации, 8 – с оборудованной стажерской кабиной. Поставить транспортные средства нужно до 31 марта 2018 года. 6 привезут до 1 августа, 16 — до 1 сентября, 79 — до 15 декабря и еще 4 до 1 марта 2018 года.

Стартовая цена составляла 2,078 млрд рублей. Судя по протоколу проведения аукциона, двое участников синхронно сбили цену до 2,046 млрд рублей — это почти одноименные ООО «Тролза Маркет» и АО «Торговый дом Тролза Маркет». «Автотехком» снизился до 2,057 млрд, а ООО «Глобал Бас» – до 2,068 млрд.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что наиболее вероятным кандидатом на победу является завод «Тролза» города Энгельса. Модель этой компании тестировалась в городе, на ней журналистов и ответственных чиновников показательно катали к стадиону на Крестовском острове.