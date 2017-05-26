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26.05.2017 21:29
3 Комментариев

Сергей Серезлеев: «Эмоции людей невозможно спродюсировать»

Глубокой ночью, пока проходила первая в этом сезоне разводка Дворцового моста под музыку, «Фонтанка» на берегу Невы беседовала с инициатором проекта «Поющие мосты» Сергеем Серезлеевым.
Сергей Серезлеев: «Эмоции людей невозможно спродюсировать»

От чего у председателя комитета по печати идут «внутренние мурашки», какой обман туристов в Петербурге он одобряет, и когда проект оправдает множественное число в своем названии, рассказал Сергей Серезлеев.

Видео: Константин Селин/"Фонтанка.ру"

Признайтесь, в который раз сами смотрите-слушаете «Поющие мосты»?

– В прошлом году был раз десять точно, — настолько это эмоционально интересный проект получился. Я приходил на прогон, потом на открытие, потом привел своих детей, потом рассказал в кругу друзей, приехали друзья из Москвы... Я с удовольствием нахожусь здесь и сегодня, хоть треки мне хорошо известны еще с тех пор, когда их отбирали, и, кажется, «все понятно, можно не приходить». Но стоит зазвучать первым аккордам — идут внутренние мурашки, это трудно передать. Сейчас послушать «Поющие мосты» приходили наши гости с «Книжного салона», они просто в восторге. Иностранцы не поверили, что такое может быть. Казалось бы: разводят мосты – и разводят, а тут такая находка! Это новая хорошая традиция Петербурга.

Хочу вашей находке сделать комплимент. Когда я, еще ребенком, впервые увидела разведение мостов, то почувствовала некую растерянность: как так, пролеты поднимаются — и больше ничего не происходит? Возникло ощущение, что чего-то не хватает, будто в театре поднялся занавес, а спектакль не начался.

– Идея проекта родилась спонтанно. Мы с друзьями гуляли в позднее время и пришли на развод мостов. И подумалось: вроде, все есть, все хорошо, а ощущение недосказанности присутствует. Так родилась мысль: «А давайте сделаем с музыкой?» Я пришел домой, подумал: «Наверное, да». Собрал ребят, решили сделать. Так и получилось. Как говорится, все гениальное просто, и мне кажется, что с этим проектом Петербург приобрел. Приезжали иностранцы из городов, живущих туризмом, зарабатывающих туризмом, где люди знают, что такое продвижение города или страны. Когда они увидели это, они сказали, что не видели такого нигде в мире. В мире порядка 300 разводных мостов, но такое есть только в Петербурге. И наш город этого заслуживает.

Есть ли статистика посещений по прошлому году?

– В прошлом году пришло порядка двух миллионов человек. Безусловно, мы понимаем, что люди традиционно смотрят развод мостов, но были и те, кто шли посмотреть его именно с музыкой. Я преклоняюсь перед ловкостью туристических компаний, которые, хитря, говорили: «Для вашей экскурсии мы специально заказали музыку». Ради бога, вопросов нет. Было очень много отзывов в социальных сетях, десятки тысяч роликов выкладывали на YouTube, мы проводили конкурс за лучшее фото (так как в этом году сезон у нас длится четыре месяца, что достаточно долго, тоже будем проводить конкурсы — надеюсь, с помощью «Фонтанки»). Конечно, эмоции, которые испытывают люди от этого шоу, – неподдельные, их невозможно спродюсировать. В прошлом году, помню, приходили молодые ребята, пили чай, а кто-то шампанское, многие встречались, радовались. Это хороший проект, который надо поддерживать.

Добавлю ложку дегтя. Честно говоря, не могу понять, почему вы поставили большие колонки с громкой музыкой прямо у моста, в то время как обычно люди смотрят развод мостов со стороны, поодаль. Было бы логично воспользоваться, к примеру, репродукторами системы оповещения для того, чтобы музыка играла гораздо тише, но ближе к людям, из громкоговорителей на набережной.

– Абсолютно правильный вопрос. Мы на эту тему уже размышляли, и планируем на опорах освещения установить громкоговорители, которые будут давать целенаправленный звук. Мы даже сделали карту, которая будет определять направление. Но это по финансам немножко затратно, поэтому если мы и будем это делать, то в следующем году — не раньше.

А существующая система оповещения не годится?

– Надо монтировать все новое. Здесь на опорах сейчас нет оповещения.

Нужна какая-то более сильная аппаратура, которая бы лучше подходила для передачи музыки?

– Сложности нет никакой, но чтобы это было органично, красиво и вписывалось в архитектуру, лучше, если будут небольшие динамики. Их можно было бы смонтировать и не снимать в течение года. Технические решения есть, мы над этим думаем. Кроме того, у нас еще есть задумка открывать сезон или в принципе раз в какие-то временные отрезки делать живые концерты. Скажем, сегодня было бы красиво, если бы здесь выступил Фабио Мастранджело с оркестром. Есть технические сложности, но опять же, это возможно сделать. Очень многие технические решения, которые мы будем делать в эти месяцы, мы будем привязывать к событиям, которые проходят в Петербурге. Например, День морского флота мы будем завершать музыкой, связанной с морской тематикой. Если вы помните, в прошлом году у нас был день рождения композитора Андрея Петрова в сентябре – мы снова это сделаем. Выбираем тематическую привязку. Музыкой мы бы рассказывали в том числе об истории Петербурга и о тех мероприятиях, которые проходят в Петербурге. Это тоже вклад в развитие, воспитание. Не важно, кто приезжает — иностранец, или из другого региона — когда он приходит и слушает эту музыку, он волей-неволей задается вопросом, что это за музыка играет, кто ее написал. И таким образом мы даем импульс для изучения классики, музыки, которая неотъемлема от нашей страны.

Вот только как человек свой интерес утолит, если у проекта, насколько я понимаю, нет сайта, на котором можно было бы посмотреть «афишу» моста?

– Хороший вопрос. В принципе, мы выкладываем видео на YouTube, там есть подпись, но насчет треков — да, будет логично, чтобы не только звуковая дорожка была, но и было понятно, какая музыка звучит, что за композитор. Видите, вы уже участник этого проекта в том числе.

Кто заказывает музыку?

– Это инициатива комитета по печати, мы ее реализуем, причем за счет внебюджетных средств, это моя принципиальная позиция. Это партнерские отношения, небезразличные люди вкладывают деньги в Петербург с точки зрения его продвижения.

Но наверняка же будут появляться люди, которые заходят что-то заказать.

– В прошлом году такие вопросы уже звучали. Мы от этого отказываемся, потому что есть планка, которую мы не можем опускать. Это не то место и не тот проект, где можно заказывать музыку, как в ресторане. Нельзя разменять классику — Чайковского, Петрова, на популярные попурри. Это другой проект.

То есть не академическая музыка здесь звучать не будет?

– Абсолютно точно нет. Я думаю, это было бы неправильно.

В прошлом году шла речь о том, чтобы распространить этот проект на другие мосты Петербурга.

– Да, мы планировали включить Троицкий мост. Но чем хорош Дворцовый: близко к нему практически нет жилых кварталов и квартир. Это одно из условий: после 23.00 в городе в принципе запрещены шумные мероприятия. Берясь за Троицкий мост, мы приближаемся к жилым кварталам и квартирам. Поэтому не рискуем тревожить жителей, причиняя им дискомфорт. Мы делаем замеры звука, и уже сделали на случай, если возникнут какие-то вопросы с точки зрения превышения громкости. Мы следим, чтобы он не был выше, чем когда проходят корабли, катера, машины — в этой части мы выдерживаем ограничения. Троицкий этого сделать не позволит.

А если вы все-таки поменяете большие колонки на маленькие локальные динамики, о чем мы говорили раньше?

– Тогда это можно будет рассмотреть.

Беседовала Алина Циопа, "Фонтанка.ру"

Справка:

С «Поющими мостами» петербуржцы впервые «познакомились» в июле прошлого года, когда Дворцовый мост впервые развели под классическую музыку. Правда, первая встреча была радостной не для всех: жители центра стали жаловаться на музыку, мешавшую спать. Спустя время звук с колонок перенаправили, и жалобы поутихли. В этом году проект начал второй сезон, два из четырех собранных в прошлом году 20-25-минутных блоков музыки Чайковского, Глинки, Прокофьева, Свиридова и Глиэра остались прежними, два будут новыми, но какими - музыкальный куратор проекта Николай Радецкий пока сказать не может. Однако известно, что будут разовые тематические блоки «по случаю» - к годовщине смерти Олега Каравайчука и круглой дате со дня рождения Василия Соловьева-Седого. Обсуждается возможность исполнить музыку Евгения Шварца — но это пока лишь идея.


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комментарии пользователей (3)
chernousova
26 мая 2017 г. 22:52
А почему приход поезда метро на станцию Озерки не сопровождается музыкой? Поезд приходит и чувствуется какая-то незавершенность. Как-будто открылся театральный занавес, а спектакль не начался. Эта же фигня происходит и с лифтом в моем подъезде, двери открываются и чувствуется какая-то незавершенность.
ViktorTrusov
26 мая 2017 г. 21:57
:) А мы пили без музыки. Мосты не пели. Переносных магнитофонов... практически не было. Смартфонов тем более. Только если на речном трамвайчике проезжаешь под мостом. Но это было редко, чаще просто гуляли по набережным ночами. С бутылкой. :) И вообще... уже больше сорока лет не видел разведённого моста.
Vegetables
26 мая 2017 г. 21:49
Аттракцион "Не спящие в Петербурге" считаю открытым. В Питере — пить!
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