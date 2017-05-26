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26.05.2017 11:44
22 Комментариев

Суд не стал рассматривать дело о затягивании решения по референдуму о судьбе Исаакия

Октябрьский районный суд Петербурга отказался рассматривать иск оппозиционных депутатов в связи с затягиванием рассмотрения заявки на референдум по статусу Исаакиевского собора. Об этом "Фонтанке" 26 мая сообщил парламентарий Максим Резник.

"Неожиданно за день до заседания нам поменяли судью. Судья Николаева определила, что не может вмешиваться в деятельность Законодательного собрания. С этим мы, конечно, не согласны, будем обжаловать в городском суде", – рассказал депутат.

Отметим, что в Законодательном собрании больше месяца не могут рассмотреть ходатайство о проведении референдума по статусу Исаакиевского собора. Вопрос уже дважды вносили в повестку заседания, однако затем по предложению "Единой России" снимали с рассмотрения.

Справка:

О передаче Исаакиевского собора заговорили после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января 2017 года сообщил о том, что решение уже принято, и здание будет отдано Церкви в пользование. После этого горожане разделились на два лагеря: представители первого устраивают митинги и шествия в защиту Петербурга, второго — участвуют в крестных ходах вокруг Исаакия.

28 марта Горизбирком принял решение о проведении референдума о передаче Исаакия. Теперь документ должны рассмотреть в Законодательном собрании, а инициаторы – собрать 75 тысяч подписей петербуржцев.


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комментарии пользователей (22)
Nefertiti
26 мая 2017 г. 15:35
Гриб: Да ну... Блог меня все чаще стал разочаровывать. И так редко сюда заходила, а так и вовсе не стану заходить. Я просто вижу что люди стали жить хуже, отсюда и нервозность такая.
Гриб
26 мая 2017 г. 15:20
Nefertiti: Дык, это, тут у половины блогеров уже кризис среднего же возраста:))
Nefertiti
26 мая 2017 г. 15:16
amillaria: Мдаааа... что с вами сталось amillaria? Я вас знала совсем другой. Что у вас такого случилось в жизни, что вы хамите как не знаю кто? И вы меня будете учить жить после этого?
amillaria
26 мая 2017 г. 15:04
Nefertiti: Его читала даже корюшка в Неве!) вы вообще в курсе, что заявление в суд подавалось три раза и судом дана правовая оценка распоряжению о передаче в том, что оно законно? Догоняйте жизнь...
Nefertiti
26 мая 2017 г. 14:39
amillaria:
Nefertiti: весь город, половина которого юристы, полгода ждал, когда вы узнаете о существовании этого закона и натянете нос юристам в части его применения...) ну, теперь в суд!))
Хамить то мне не надо, вы его внимательно почитали?
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