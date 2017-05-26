Суд не стал рассматривать дело о затягивании решения по референдуму о судьбе Исаакия
Октябрьский районный суд Петербурга отказался рассматривать иск оппозиционных депутатов в связи с затягиванием рассмотрения заявки на референдум по статусу Исаакиевского собора. Об этом "Фонтанке" 26 мая сообщил парламентарий Максим Резник.
"Неожиданно за день до заседания нам поменяли судью. Судья Николаева определила, что не может вмешиваться в деятельность Законодательного собрания. С этим мы, конечно, не согласны, будем обжаловать в городском суде", – рассказал депутат.
Отметим, что в Законодательном собрании больше месяца не могут рассмотреть ходатайство о проведении референдума по статусу Исаакиевского собора. Вопрос уже дважды вносили в повестку заседания, однако затем по предложению "Единой России" снимали с рассмотрения.
Справка:
О передаче Исаакиевского собора заговорили после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января 2017 года сообщил о том, что решение уже принято, и здание будет отдано Церкви в пользование. После этого горожане разделились на два лагеря: представители первого устраивают митинги и шествия в защиту Петербурга, второго — участвуют в крестных ходах вокруг Исаакия.
28 марта Горизбирком принял решение о проведении референдума о передаче Исаакия. Теперь документ должны рассмотреть в Законодательном собрании, а инициаторы – собрать 75 тысяч подписей петербуржцев.