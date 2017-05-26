Глава СПЧ попросил Путина провести административную амнистию

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился к Владимиру Путину с предложением провести в России административную амнистию.

Как передает газета «Коммерсантъ», Федотов отметил, что эта амнистия может стать первым подобным событием в истории России.

Федотов подчеркнул, что «было бы очень здорово, если бы президент выступил с такой инициативой». «Наш Кодекс об административных правонарушениях предусматривает возможность освобождения от наказания в связи с амнистией, но таких амнистий за всю нашу историю еще не было», — заявил он.

По словам Федотова, преимущество амнистии заключается в том, что она «касается людей, которые совершили лишь административные правонарушения, а не преступления». По мнению главы СПЧ, она может распространиться на «миллионы» людей. Провести амнистию предлагается к 100-летнему юбилею Октябрьской революции. Документ с разработанной концепцией амнистии уже передали первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко.

По данным судебного департамента при Верховном суде, в 2016 году по статьям Кодекса об административных правонарушениях были привлечены порядка 6,4 млн человек. 3,7 млн человек получили наказание в виде штрафа, еще 1,1 млн попали под административный арест. 457 тыс. человек были лишены прав. Сумма штрафов по рассмотренным делам за 2016 год составила 85,3 млрд руб.

В июне 2016 года Госдума декриминализировала ряд нетяжких статей Уголовного кодекса. В категорию административных правонарушений были перенесены статьи о побоях, мелких кражах и уклонении от уплаты алиментов.