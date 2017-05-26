Семенченко заявил о блокаде предприятий украинских олигархов

Депутат Верховной Рады, координатор блокады самопровозглашенных республик Донбасса Семен Семенченко анонсировал возвращение в госсобственность предприятий крупнейших украинских олигархов, в том числе Рината Ахметова.

Об этом он сказал в интервью порталу «Цензор.нет».

«Мы создаем штаб и предлагаем новый формат объединения усилий для гражданского общества. Какая ставится задача на втором этапе блокады? Наша первая задача — вернуть в госсобственность предприятия Ахметова и других олигархов, где они не выполняют инвестобязательств», — сказал Семенченко.

Своей первой целью парламентарий назвал Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области, которая контролируется основанной Ахметовым Донецкой топливно-энергетической компанией (ДТЭК). На вопрос о том, что именно активисты намерены сделать с предприятием, он сказал, что они просто «заберут его». «Просто заберем физически. Заставим правительство забрать его в госсобственность», — отметил он.

Семенченко также заявил, что у бизнесмена Дмитрия Фирташа «нужно забирать его предприятия, которые он хапнул в 2000-х годах».

Торговая блокада Донбасса велась радикалами с конца января до середины марта при поддержке ряда политиков. Были остановлены поставки угля из региона, также участники попытались прервать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Из-за прекращения поставок топлива Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике. 1 марта власти республик Донбасса ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории.

О начале блокады акции Семенченко объявил в декабре 2016-го.