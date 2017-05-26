Петербуржцы завоевали медали Кубка России по дзюдо среди слабовидящих

На Кубке России по дзюдо среди лиц с нарушением зрения петербуржцы завоевали золото и бронзу. Борцы также приняли участие в I Чемпионате России по самбо.

Как рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», в Москве прошли соревнования по единоборствам среди незрячих спортсменов – Кубок России по дзюдо и I Чемпионат России по самбо. Санкт-Петербург в этих видах спорта представили трое спортсменов: Дмитрий Самохвалов, Александр Семёнов и Евгений Кривополенов.

С Кубка России по дзюдо петербургские борцы вернулись с двумя наградами. Александр Семёнов (многократный призер национальных турниров по дзюдо среди слабовидящих) взял «золото» в весовой категории до 60 кг. Успешным оказалось и дебютное выступление на всероссийских соревнованиях Евгения Кривополенова (профессиональную спортивную деятельность начал в 2015 году), дзюдоист стал бронзовым медалистом (в.к. 65 кг). Дмитрию Самохвалову (бронзовый призер Чемпионата России 2013) удалось на Кубке попробовать новую тактику и получить хороший опыт.

Борцы также приняли участие и в I Чемпионате России по самбо среди лиц с нарушением зрения. В нашем городе этот вид спорта только начинает развиваться. Спортсменам необходимо было отправиться на соревнования для проверки своих возможностей, выявления слабых и сильных стороны соперников, чтобы в дальнейшем тренировки стали еще продуктивнее.

В свою очередь команда Фонда «ТОЧКА ОПОРЫ» выражает благодарность всем, кто принял участие в подготовке петербургских самбистов к Чемпионату – петербургским компаниям и частным благотворителям.

«Спасибо большое за оказанную помощь в организации поездки на Чемпионат России по самбо! Для нашей команды эти соревнования были очень важны!», – выразил благодарность спортсмен Дмитрий Самохвалов.