Группу разбойников в Петербурге переквалифицировали в бандитов

В Петербурге следователи выявили новые эпизоды в преступной карьере трёх предполагаемых разбойников и объединили уголовные дела в общее производство, но уже по другой статье. Налёты на ювелирные, не приносившие меньше миллиона, признали бандитскими.

Как стало известно «Фонтанке» 26 мая, подозреваемым вменяют разные части статьи 209 (бандитизм) УК РФ. Один проходит как организатор устойчивой вооруженной группы, двое – как участники.

В уголовном деле пять эпизодов. Первый был совершен ещё в марте 2015 года, когда в результате нападения на магазин «585» на Кондратьевском проспекте и его работников было похищено золото на без малого 1,8 млн рублей. Ровно через год произошло аналогичное нападение на ювелирный на проспекте Луначарского с ущербом в 1,7 млн. Между ними преступники, накануне Нового года, навестили магазин на проспекте Металлистов, откуда похитили украшений на более чем два миллиона.

В списке также магазин «Золотой» на проспекте Ветеранов и «585» на проспекте Энгельса. Из последнего в мае 2016 года налётчики вынесли 18 планшетов с драгоценностями, но уйти от полиции не успели. Тогда задержали предполагаемого организатора, участника и преступный «Рено Логан», в котором нашли похищенные ювелирные украшения, а также пистолет «ПМ» со спиленным номером и револьвер. Немногим позже вышли на последнего члена банды.

Кроме статьи о бандитизме, под которой объединили все преступления, подозреваемые проходят по делу о незаконном хранении оружия. Расследование продолжается.