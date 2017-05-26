Володин прокомментировал запрос Поклонской о проверке кинокомпании Учителя

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал запрос депутата Натальи Поклонской о проверке кинокомпании режиссера Алексея Учителя.

Как отметил Володин – обращения с запросами в государственные органы действительно являются правом депутатов, закрепленным федеральным законодательством и Конституцией.

«Что касается Госдумы и профильных комитетов, то Наталья Владимировна Поклонская не обращалась ни в комитет Госдумы, ни в Госдуму с просьбой ее в этом вопросе поддержать. Поэтому это ее инициатива как депутата», – добавил Володин.

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга осуществляет проверку кинокомпании Учителя относительно совершения возможных налоговых преступлений в связи с запросом бывшего прокурора Крыма и депутата Государственной думы от фракции «Единой России» Поклонской, по инициативе которой была проведена экспертиза на предмет наличия в картине «Матильда» оскорбляющих чувства верующих материалов.