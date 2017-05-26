Высокий суд Лондона выдал ордер на арест следователя по делу Магнитского

Высокий суд Лондона выдал ордер на арест бывшего следователя по делу Магнитского Павла Карпова «за неуважение к суду и неповиновение».

Такое решение принято из-за отказа Карпова выполнить распоряжение суда от 2013 года о выплате фонду Hermitage Capital 650 тысяч фунтов стерлингов в качестве компенсации судебных издержек.

В 2016 году Hermitage Capital обратился в Высокий суд Лондона, чтобы востребовать с Карпова выплату компенсации, однако бывший следователь от участия в процессе уклонился. Карпов отказался явиться в суд и дать показания.

За неуважение к суду бывший следователь в сентябре 2016 года был заочно приговорен к трем месяцам тюремного заключения.

Бывший следователь Павел Карпов включен в «список Магнитского», на фигурантов которого наложены международные санкции из-за причастности к гибели связанного с фондом Hermitage Capital юриста Сергея Магнитского.

Соратники Магнитского утверждают, что Карпов был одним из ключевых участников хищения 5,4 миллиарда рублей из бюджета, о котором узнал юрист Hermitage Capital.

Впоследствии Магнитский оказался под стражей по подозрению в причастности к уклонению от уплаты налогов в Hermitage Capital. Осенью 2009 года он скончался в СИЗО.

В 2012 году Карпов подал иск к главе Hermitage Capital Уильяму Браудеру и другим руководителям фонда в Высокий суд Лондона. Суд иск отклонил и в 2013 году обязал Карпова компенсировать Hermitage Capital затраты на участие в процессе.

Карпов также неоднократно подавал в российские суды иски о защите чести и достоинства, требуя опровергнуть высказанные в его адрес подозрения в причастности к хищению бюджетных средств и гибели Магнитского. Ряд этих судебных процессов он выиграл.