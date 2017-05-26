ГД передумала рассылать призывникам электронные повестки в армию

Государственная дума сняла с рассмотрения законопроект, который предлагает отправлять призывникам повестки по электронной почте. Об этом сообщается в базе данных Госдумы. Законопроект был внесен сенаторами Виктором Озеровым, Францом Клинцевичем и другими в начале мая.

В пояснительной записке к документу сенаторы отмечали, что проект сможет усовершенствовать механизм оповещения граждан о военной службе и сократить число уклонистов. По данным сенаторов, в 2016 году комиссариаты не смогли оповестить 110 тыс. призывников.

Отказ от рассмотрения объясняется тем, что военные комиссариаты находятся в подчинении министерства обороны, из-за чего реализация предлагаемых законопроектом положений повлечет за собой дополнительные траты, которые придется покрыть за счет средств федерального бюджета, говорится в записке комитета по обороне. В случае дополнительных трат требуется заключение правительства, которое авторы законопроекта не предоставили. В связи с этим проект закона был направлен в архив.

Действующая процедура получения повестки предполагает, что призывники получают повестку заказным письмом из военкомата под расписку, после чего расписываются в уведомлении о вручении. Повестка считается врученной под расписку в день доставки гражданину.

Сенаторы предложили обязать молодых людей указывать свой адрес электронной почты в военкомате, на который затем будет отправляться повестка с электронной подписью военного комиссара или уполномоченного лица.