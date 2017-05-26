Мигранты перевели из РФ в Киргизию $433 млн за три месяца

Трудовые мигранты из Киргизии, работающие на территории России, перевели на родину рекордную сумму денег за первые три месяца текущего года — $433 млн. Об этом сообщается в материалах Нацбанка республики.

Как стало известно, объемы денежных переводов возросли на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигли отметки в $433 млн.

Также выросла и сумма переводов из Киргизии в Россию, за первый квартал прошлого года она составляла $70 млн, а за 2017 год — $85,8 млн.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем годовом докладе сообщила, что на территории страны, по оценкам экспертов, находятся от 8 млн до 10 млн нелегальных мигрантов.