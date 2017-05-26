Пострадавший при пожаре на стадионе «Автово» скончался

За жизнь мужчины, пострадавшего при пожаре на территории стадиона в Кировском районе Петербурга, боролись четыре дня, но спасти его не удалось.

Как стало известно «Фонтанке», 25 мая мужчина скончался от травм головы разной степени тяжести и отравления продуктами горения. Его доставили в больницу за четыре дня до этого, после тушения полыхавшего мусора в заброшенном здании на стадионе «Автово».

В помещении также находилась женщина, обгоревшее тело которой обнаружили на матрасе. Мужчину нашли неподалёку: он был нетрезв и без сознания. Личность погибшего до сих пор не установлена.