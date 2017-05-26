«Убойный» отдел нашел насильника через 13 лет после нападения

Серию изнасилований, совершенных как в Петербурге, так и в Коми, раскрыли сотрудники уголовного розыска полицейского главка совместно с коллегами из Красносельского района и Сыктывкара. Подозреваемый оказался женат и с тремя детьми.

Как стало известно «Фонтанке», 53-летний автослесарь, проживающий в Красносельском районе, был задержан 25 мая сотрудниками «убойного» отдела ГУ МВД после многомесячной кропотливой работы, в ходе которой был составлен генетический профиль насильника. За ним, по версии следствия, числились три нападения на женщин, первое из которых датировалось аж 2003 годом. Тогда в парке между Южным шоссе и Бухарестской улицей изнасиловали 18-летнюю.

Второе насилие, которое совпадало по генетическим следам с первым, было совершено в августе 2016 года в столице Коми, в районе железнодорожного переезда на Набережной улице. Жертвой стала 23-летняя местная жительница.

Третий эпизод датируется сентябрем 2016 года, место действия – Полежаевский парк. Там изнасиловали также 23-летнюю.

Подозреваемый не скрывает, что мог знать этих женщин, так как пользовался услугами проституток, но насилие всячески отрицает. В ходе обыска в квартире, где злоумышленник живет с супругой и тремя детьми, нашли и изъяли пистолет ТТ с 8 патронами.

Пока мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ (на двое суток).