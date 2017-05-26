В шести районах Петербурга испытают теплосети

ГУП «ТЭК СПб» 26 мая испытает теплосети в Выборгском, Калининском, Красносельском, Невском, Приморском и Пушкинском районах Петербурга.

Как сообщили на предприятии, в Выборгском районе пройдут испытания на теплосетях, находящихся на теплоснабжении от котельной на Костромском проспекте, 11, корпус 2.

В Калининском районе испытают распределительные тепловые сети от котельной к зданиям по следующим адресам: Финский переулок, 4,6,8; улица Академика Лебедева, 17,19,21; Боткинская улица, 4,6. Также мероприятия коснутся зданий по улице Комсомола, 41-51; Финскому переулку, 7,9; улице Академика Лебедева, 7-15.

В Красносельском районе испытания затронут магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети от котельных в границах улиц Пионерстроя, Здоровцева, Чекистов, проспекта Народного Ополчения;

поселок Володарский, Новая улица, 1, корпус 2; Российский бульвар, 4/2;

улица 25 Октября, 105; Театральная улица, 15;

здания от котельной на Петергофском шоссе, 27.

В Невском районе испытают распределительные тепловые сети от котельной к зданиям на проспекте Обуховской Обороны, 33-39; улицам Книпович, 1; Хрустальной, 12; Глазурной, 32;

к зданиям на проспекте Обуховской Обороны, 11-19; улице Качалова, 4,6;

к зданиям на проспекте Обуховской Обороны, 21,23; Слободской улице 3,5; Глазурной улице 8,10;

зданий в границах проспекта Обуховской Обороны, Новобезымянного переулка, Общественного переулка, Перевозной набережной.

В Приморском районе испытания затронут теплосети от котельных на Сабировской улице, 41, корпус 2, и Хвойной улице, 35.

В Пушкинском районе пройдут испытания распределительные тепловые сети от котельной в Новокондакопшино, 67а, и от котельной в поселке Тярлево, Спортивная улица, 20.