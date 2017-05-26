На Пискарёвке мужчина угрожал медикам скорой пистолетом

В психиатрическую больницу попал пенсионер, угрожавший сотрудникам скорой оружием. Полицейские вдобавок возбудили против него уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке», бригада «03», приехавшая 24 мая на вызов в квартиру дома №54 по улице Маршала Блюхера, запросила помощи у полицейских около 22.30. По предварительной информации, 56-летний пациент, которому родственники вызвали психиатрическую помощь, отказывался проходить осмотр, вытащил пистолет и угрожал убийством медикам. Прибывший на место наряд отнял у дебошира пистолет с магазином, снаряженный 8 патронами.

Пенсионера, который, как выяснилось, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, увезли в психиатрическую больницу. А пистолет отдали на экспертизу. 25 мая специалисты признали оружие пригодным для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело по факту хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.