На Пискарёвке мужчина угрожал медикам скорой пистолетом

Еще
16:39 26.05.2017
Пришлите свою новость!
16:36
Смольный посмертно присудил Антону Губанкову премию в области культуры и искусства
16:20
Ленобласть может лишиться 2,5 млрд из-за неисполнения программы расселения аварийного жилья
16:19
СКА продлил контракт с Виктором Тихоновым
16:13
На Невском заметили кабриолет-зеркало
16:07
Из Нарвы высылают российских дипломатов
16:05
В Смольном отрицают уничтожение реставраторами исторического облика набережной Фонтанки
15:46
Александровский парк перекроят по проекту ГАСУ
15:44
Серебренников впервые прокомментировал обыски и дело по проекту «Платформа»
15:40
Комиссия по этике Госдумы пожурила Милонова за его поведение на Первомае
15:24
В Петербурге растут заболеваемость гепатитом А и стоимость прививок от этой болезни
15:20
Хватит ли петербургского солнца для солнцемобиля
15:16
Суд арестовал сотрудницу Выборгской таможни, подозреваемую в коррупции
15:12
Украина не подтвердила РЖД прекращение пассажирского сообщения с Россией
15:07
Глава Пушкинского района покидает свою должность
14:48
За вольное обращение с бюджетными деньгами будут наказывать рублем
14:38
В Италии мороженое назвали именем Трампа
14:34
Вооруженные Силы РФ проводят турслёт на границе с Финляндией
14:22
Песков о проверках Учителя и Серебренникова: Оснований для сгущения красок у нас нет
14:16
Матвиенко и патриарху Кириллу вручат знаки отличия почётных граждан
14:15
Стоимость продуктов в Ленобласти растет быстрее, чем в Петербурге и Москве
14:10
Суд отменил требование КГИОП восстановить Мытный двор
14:06
К ледоколу «Виктор Черномырдин» на Балтийском заводе вызвали пожарных
13:52
Городской бюджет за 5 месяцев получил треть от годового объема доходов
13:48
В Египте в результате вооруженной атаки погибли 23 копта
13:39
Путин продлит полномочия бизнес-омбудсмена Титова
13:21
Путин поговорил с премьер-министром Венгрии об атоме и газе
13:16
ЗакС Петербурга хочет лицензировать бизнес «авторазборок»
13:11
В Петербурге за получение взяток главврача клиники наказали штрафом в 3 млн рублей
13:09
Поклонская: Я направила не одну жалобу на Учителя в разные органы
12:54
За виртуальные «группы смерти» будут давать реальные шесть лет
12:48
Рабочие и «Мерседес» с особым номером сошлись у Адмиралтейства
12:44
Памятник Крузенштерну получил назад кортик дореволюционного образца
12:13
Главный тренер «Зенита»: «Спартаку» помогли стать чемпионом
12:08
Путин послал Медведева на борьбу с фишинговыми сайтами
11:56
Троллейбусы для Петербурга за 2 млрд рублей поставит «Тролза Маркет»
11:53
В Петербурге выпустили книгу о «сером кардинале» Смольного
11:50
Петербуржцы завоевали медали Кубка России по дзюдо среди слабовидящих
11:46
На Рихарда Зорге мощно горели машины
11:44
Суд не стал рассматривать дело о затягивании решения по референдуму о судьбе Исаакия
11:36
Глава СПЧ попросил Путина провести административную амнистию
11:31
Семенченко заявил о блокаде предприятий украинских олигархов
11:18
Группу разбойников в Петербурге переквалифицировали в бандитов
11:11
Володин прокомментировал запрос Поклонской о проверке кинокомпании Учителя
11:03
Министр образования уличила протестующих подростков в незнании слова «коррупция»
10:57
Привычка заставляет водителей нарушать ПДД на виадуке на Обводном
10:51
Высокий суд Лондона выдал ордер на арест следователя по делу Магнитского
10:45
Полиция проводит обыски по делу о теракте в Манчестере
10:39
В Институте Джанелидзе остаются пациенты, получившие травмы при взрыве в метро
10:33
ГД передумала рассылать призывникам электронные повестки в армию
10:27
Мигранты перевели из РФ в Киргизию $433 млн за три месяца
10:21
Оператор "Принцессы Анастасии" не исключает появления ещё одного своего парома на Балтике
10:15
Пострадавший при пожаре на стадионе «Автово» скончался
10:09
Аваков заявил об ошибке в расследовании дела Шеремета
10:03
В Покровском закрыли нарколабораторию
09:57
«Убойный» отдел нашел насильника через 13 лет после нападения
09:49
В шести районах Петербурга испытают теплосети
09:41
Яма на Наставников после ремонта начала «стрелять»
09:33
На Пискарёвке мужчина угрожал медикам скорой пистолетом
09:25
Из Екатерингофки извлекли мёртвого украинца
09:17
Российские каналы заплатят за права на мундиаль и Кубок конфедераций $36 млн
09:09
В Петербурге задержали безработного, домогавшегося восьмиклассницы
09:01
В Алеппо прошла первая после освобождения города экскурсия
08:53
Водитель на Энтузиастов получил битой в голову
08:45
В Петербурге взяли наркодилера с полкило психостимулятора
08:37
В Европе назвали страны с самым чистыми пляжами
08:29
Трое задохнулись в горящем подвале «Пятёрочки» в Купчино
08:21
Опрос: 64% американцев назвали Россию врагом США
08:13
Мединский призвал расследовать дело «Гоголь-центра» без «демонстративной жесткости»
08:05
Задержан десятый подозреваемый по делу о теракте в Манчестере
02:31
Викинги сразятся у стен Петропавловской крепости
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
26.05.2017 09:33

На Пискарёвке мужчина угрожал медикам скорой пистолетом

В психиатрическую больницу попал пенсионер, угрожавший сотрудникам скорой оружием. Полицейские вдобавок возбудили против него уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке», бригада «03», приехавшая 24 мая на вызов в квартиру дома №54 по улице Маршала Блюхера, запросила помощи у полицейских около 22.30. По предварительной информации, 56-летний пациент, которому родственники вызвали психиатрическую помощь, отказывался проходить осмотр, вытащил пистолет и угрожал убийством медикам. Прибывший на место наряд отнял у дебошира пистолет с магазином, снаряженный 8 патронами.

Пенсионера, который, как выяснилось, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, увезли в психиатрическую больницу. А пистолет отдали на экспертизу. 25 мая специалисты признали оружие пригодным для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело по факту хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34

Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами

Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00

Детские клубы выручат родителей в выходные дни

20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10

Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз

Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Из Нарвы высылают российских дипломатов
К ледоколу «Виктор Черномырдин» на Балтийском заводе вызвали пожарных
В Египте в результате вооруженной атаки погибли 23 копта
Троллейбусы для Петербурга за 2 млрд рублей поставит «Тролза Маркет»
На Рихарда Зорге мощно горели машины
Группу разбойников в Петербурге переквалифицировали в бандитов
Полиция проводит обыски по делу о теракте в Манчестере
Пострадавший при пожаре на стадионе «Автово» скончался
В Покровском закрыли нарколабораторию
«Убойный» отдел нашел насильника через 13 лет после нападения
Земля профсоюзов очищена огнем
Швабра без бирки довела до суда
Фон Мессинг довела силовиков до миллиарда евро
Как полиция потревожила «Вежливых людей»
Двенадцать разгневанных женщин
Дело стадиона ушло на второй год
Архитектурный шедевр от “Пилона” заинтересовал ФСБ
Предохраняться надо
Почему полиция не искала подозреваемого в теракте
ФСБ зашла в ректорат
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Хватит ли петербургского солнца для солнцемобиля

Михаил Огнев/

Памятник Крузенштерну получил назад кортик дореволюционного образца

Александровский парк перекроят от «Спортивной» до «Горьковской»

Новости компаний
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
Группа компаний «Эталон»
10.04.2017 10:20
ГК «Эталон» начинает продажи в новом проекте в Санкт-Петербурге
Группа компаний «Эталон» открыла продажи квартир в ЖК Fusion в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Проект реализует «Эталон-ЛенСпецСМУ» (входит в ГК "Эталон")
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.