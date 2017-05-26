Из Екатерингофки извлекли мёртвого украинца

Полиция расследует обстоятельства гибели мужчины, тело которого извлекли из воды в Кировском районе Петербурга. При себе у умершего были документы на имя жителя Украины.

Как стало известно «Фонтанке», 25 мая тело вынесло к берегу Екатерингофки напротив дома №1 по одноимённой набережной. Прохожие заметили его в районе семи часов утра. Прибывшие на место полицейские не смогли определить возраст мужчины, который, судя по всему, долгое время провёл в воде. При проверке карманов кожаной куртки, которая была на умершем, нашли паспорт и права 54-летнего жителя Украины. Обстоятельства его смерти выясняются.