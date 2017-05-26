Российские каналы заплатят за права на мундиаль и Кубок конфедераций $36 млн

Российским телеканалам удалось договориться с Международной федерацией футбола (ФИФА) о правах на показ Кубка конфедераций и чемпионата мира, которые пройдут в РФ. Эту информацию подтвердила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

«Сейчас единственное, что могу вам передать, – свет в конце тоннеля появился. Кубку конфедераций быть, чемпионату мира быть, по телевизору покажем. Детали позже», – цитирует Канделаки ТАСС.

Между тем некоторые детали раскрывает газета «Спорт-Экспресс». По данным этого издания, Кубок Конфедераций покажут два канала: «Первый» и «Матч ТВ». ВГТРК претендует только на показ матчей ЧМ-2018.

Общая сумма договора между каналами и ФИФА составит 36 миллионов долларов, 4,5 миллиона из которых приходится на Кубок конфедераций.

Ранее ФИФА настаивала на 120 миллионах – столько заплатила, например, Бразилия за прошлый чемпионат мира.