Российские каналы заплатят за права на мундиаль и Кубок конфедераций $36 млн
Российским телеканалам удалось договориться с Международной федерацией футбола (ФИФА) о правах на показ Кубка конфедераций и чемпионата мира, которые пройдут в РФ. Эту информацию подтвердила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
«Сейчас единственное, что могу вам передать, – свет в конце тоннеля появился. Кубку конфедераций быть, чемпионату мира быть, по телевизору покажем. Детали позже», – цитирует Канделаки ТАСС.
Между тем некоторые детали раскрывает газета «Спорт-Экспресс». По данным этого издания, Кубок Конфедераций покажут два канала: «Первый» и «Матч ТВ». ВГТРК претендует только на показ матчей ЧМ-2018.
Общая сумма договора между каналами и ФИФА составит 36 миллионов долларов, 4,5 миллиона из которых приходится на Кубок конфедераций.
Ранее ФИФА настаивала на 120 миллионах – столько заплатила, например, Бразилия за прошлый чемпионат мира.
Справка:
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля текущего года в четырех городах — в Москве, Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат по футболу примут стадионы в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.