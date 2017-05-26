В Петербурге задержали безработного, домогавшегося восьмиклассницы

Полиция за два дня нашла подозреваемого в развращении школьницы в Адмиралтейском районе Петербурга. Уголовное дело для задержанного оказалось не первым.

Как стало известно «Фонтанке», по подозрению в преступлении задержан 39-летний житель Васильевского острова. Именно он, по версии следствия, пару дней назад настиг девушку 15 лет во дворе одного из домов на Старо-Петергофском проспекте и совершил развратные действия. Уголовное дело по статье 135 УК РФ возбуждено по заявлению опекунши, которой пожаловалась школьница, вырвавшаяся из рук домогавшегося ее мужчины.

Проверка показала, что безработный местный житель уже был судим за кражу и за сбыт наркотиков.