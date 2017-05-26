В Алеппо прошла первая после освобождения города экскурсия

Первый туристический сезон после окончания боевых действий на территории Алеппо открыт в самом древнем городе мира; более 300 школьников, студентов и пенсионеров из разных уголков Сирии осмотрели древние достопримечательности — мечеть Омейядов, Цитадель и амфитеатр.

"По маршруту следования туристических групп в старой части города уже открыты пункты питания и сувенирные магазины — в настоящее время заявки на проведение экскурсий поступают по линии внутреннего туризма", — сказал журналистам владелец сирийской турфирмы Самер Аль-Шаях. Он напомнил, что признанный ЮНЕСКО самым древним городом мира Алеппо до войны посещали более семи миллионов туристов.

Бои не обошли стороной памятники старины. В частности, в мечети Омейядов, построенной в VIII веке нашей эры, боевики, отступая, взорвали южную стену, разбили колонны и уничтожили 45-метровый минарет.

Артефакты Цитадели Алеппо, упоминания о которой отмечены в Х веке нашей эры, остались в городе благодаря тому, что ее современный гарнизон устоял перед многочисленными атаками экстремистов.

Экскурсия закончилась музыкальным представлением в древнем амфитеатре.

Организаторы первого с 2012 года экскурсионного тура в Алеппо — представители городского турбизнеса — отметили, что восстановят гостиницы в кратчайшие сроки. Именно после этого здесь надеются на возобновление турпотока из-за рубежа, в том числе из России.