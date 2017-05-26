В Петербурге взяли наркодилера с полкило психостимулятора
Больше 0,5 кг наркотика пытался продать безработный петербуржец в Приморском районе, но попался полиции.
Как стало известно «Фонтанке», сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) ГУ МВД вышли на торговца запрещёнными веществами. Мужчину 34 лет, который пытался продать товар, задержали в районе половины шестого вечера 25 мая у дома №4/1 по Лыжному переулку. При личном досмотре у него обнаружили без малого 600 граммов психостимулятора.
Попытка незаконного сбыта обернулась уголовным делом по соответствующей статье.