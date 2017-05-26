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26.05.2017 08:37

В Европе назвали страны с самым чистыми пляжами

В Европе назвали страны с самой чистой водой для купания. В пятерку лучших вошли Люксембург, Кипр, Мальта, Греция и Австрия, у которых качество воды близко к максимальной оценке в 100%.

Качество воды является важным фактором при выборе места отдыха, поэтому, чтобы помочь туристам сделать осознанный выбор, Европейское агентство по окружающей среде (EEA) и Европейская комиссия ежегодно публикуют общий Европейский отчет о качестве воды в местах купания.

Информация, которая входит в этот доклад, основана на данных исследования, проведенного в 2016 году во всех странах ЕС, а также Албании и Швейцарии. Объектами исследования,  где брались пробы воды, стали официально зарегистрированные пляжи на побережье морей, озер и рек. Всего анализу было подвергнуто более 21 тысячи мест в Европе.

По данным EEA, более 85% водных объектов в Европе соответствуют самым строгим стандартам качества, за что и получили оценку «отлично». На практике это означает, что вода в этих водоемах свободна от загрязняющих веществ (химических, сточных или от канализационных вод), вредных для здоровья человека и окружающей среды. Что касается необходимого минимума по качеству, то ему соответствуют более 96% мест купания в Европе.

Как отмечается в информации EEA, качество воды в водоемах Европы за последние 40 лет (с момента опубликования первого отчета) значительно улучшилось. В  конце 70-х годов в водные объекты сбрасывалось большое количество неочищенных или частично очищенных коммунально – бытовых и промышленных стоков, сейчас такое происходит в гораздо меньшей степени.  

Что касается европейских чемпионов этого года по чистоте воды, то в пяти странах, 95% или более купальных вод были оценены как имеющие «отличные» качества: это Люксембург (все 11 официальных мест для купания), Кипр (99% всех зарегистрированных пляжей), Мальта (99%), Греция (97%) и Австрия (95% всех контролируемых мест).

Также в европейских «чистюлях» – Хорватия (94%), Италия (91%), Германия (91%), Португалия (85%), Испания (85), Литва (85%). Хуже всего с чистотой воды в Албании: здесь всего 37% пригодных для купания водоемов.

 

 

Источник: "Вестник АТОР"


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