Трое задохнулись в горящем подвале «Пятёрочки» в Купчино

После ночного пожара в подсобном помещении продуктового магазина во Фрунзенском районе Петербурга обнаружили тела трёх погибших. Их личности устанавливаются.

Как ранее сообщало ГУ МЧС по Петербургу, 25 мая в подвале дома №49 по Будапештской улице, где располагается сетевой супермаркет «Пятёрочка», горел мусор. Огонь вспыхнул в начале одиннадцатого ночи и распространился на десять квадратных метров. К тушению привлекли двадцать пожарных и четыре расчёта. По словам очевидцев, в помещении оставались люди.

Как стало известно «Фонтанке», после того, как возгорание потушили, в подвале обнаружили тела троих неизвестных мужчин. По предварительной информации, они погибли в результате отравления смесью дымов. Обстоятельства случившегося выясняются.