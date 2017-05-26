Опрос: 64% американцев назвали Россию врагом США

Более половины американцев (64%) считают, что Россия является врагом для США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Fox News.

Главным врагом для США жители страны считают КНДР. Такого мнения придерживаются 93% респондентов. На втором месте – Иран (80%), на третьем — Сирия (76%). Россия с результатом в 64% заняла четвертое место. При этом телеканал отмечает, что предыдущий аналогичный опрос, который проводился в марте 2013 года, показал, что врагом Россию считают 40% американцев.

Опрос также показал, что 73% респондентов убеждены, что президент США Дональд Трамп считает Россию союзником. Однако 20% думают, что Трамп видит в лице России противника.

По сообщению телеканала, опрос проводился по телефону. В нем приняли участие более тысячи жителей США.

Опрос ВЦИОМа в апреле показал, что 82% россиян считают отношения США и России негативными. Они назвали их «напряженными, прохладными или враждебными».