Мединский призвал расследовать дело «Гоголь-центра» без «демонстративной жесткости»
Министр культуры России Владимир Мединский призвал проводить расследование по делу, которое привело к обыскам в московском «Гоголь-центре» и в доме режиссера Кирилла Серебренникова, без «демонстративной жесткости».
Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».
«Надеюсь, следствие будет проведено максимально непредвзято и без демонстративной жесткости. Ибо люди творческие больше реагируют на форму, а не на содержание. Потому не случайно вроде бы традиционные действия силовиков вызвали такой большой эмоциональный отклик», — сказал он.
Министр отметил, что Серебренников «вообще находится лишь в статусе свидетеля». Также он напомнил о презумпции невиновности. По его словам, «бросаться в СМИ априори, до суда обвинениями — незаконно».
«Но и переводить вопросы хозяйственно-финансовой деятельности в плоскость околотворческой и околополитической истерии недопустимо. Из-за озлобленных споров «за» или «против» позиции художника не слышен голос правды. А правда одна: закон един для всех», — резюмировал он.
Также министр рассказал, что в Минкульте знали о расследовании этого дела.
«Да, эта ситуация меня очень огорчает. Как и любой скандал в культуре», — добавил он.
Справка:
По версии следствия, лицами из числа руководства «Седьмой студии» (театральная труппа, созданная режиссёром Кириллом Серебренниковым) с 2011 по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенные государством на популяризацию искусства.
23 мая дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре», где он работает художественным руководителем, прошли обыски, связанные с расследованием.
Обыски вызвали широкий общественный резонанс, в поддержку режиссера выступили представители театрального сообщества. 24 мая актер Евгений Миронов передал президенту России Владимиру Путину письмо в защиту Серебренникова.