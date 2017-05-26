Мединский призвал расследовать дело «Гоголь-центра» без «демонстративной жесткости»

Министр культуры России Владимир Мединский призвал проводить расследование по делу, которое привело к обыскам в московском «Гоголь-центре» и в доме режиссера Кирилла Серебренникова, без «демонстративной жесткости».

Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Надеюсь, следствие будет проведено максимально непредвзято и без демонстративной жесткости. Ибо люди творческие больше реагируют на форму, а не на содержание. Потому не случайно вроде бы традиционные действия силовиков вызвали такой большой эмоциональный отклик», — сказал он.

Министр отметил, что Серебренников «вообще находится лишь в статусе свидетеля». Также он напомнил о презумпции невиновности. По его словам, «бросаться в СМИ априори, до суда обвинениями — незаконно».

«Но и переводить вопросы хозяйственно-финансовой деятельности в плоскость околотворческой и околополитической истерии недопустимо. Из-за озлобленных споров «за» или «против» позиции художника не слышен голос правды. А правда одна: закон един для всех», — резюмировал он.

Также министр рассказал, что в Минкульте знали о расследовании этого дела.

«Да, эта ситуация меня очень огорчает. Как и любой скандал в культуре», — добавил он.