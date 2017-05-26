Захарова попросила не писать чушь про «рабов из КНДР» на стадионе на Крестовском

На брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала письмо, которое в FIFA отправил Норвежский футбольный союз. В нём говорится, что якобы при строительстве стадиона на Крестовском острове в Петербурге использовался рабский труд мигрантов из Северной Кореи. Она назвала это информационной кампанией, которая будет нагнетаться вокруг России в связи с грядущим Мундиалем.

Вопрос использования рабского труда Захарова затронула 25 мая. По её словам, письмо норвежцев в Международную федерацию футбола было отправлено еще 13 мая. В нем авторы просят FIFA провести расследование, так как при строительстве стадиона мигранты жили в условиях, «напоминающих современное рабство» – без регистрации, за нищенскую плату, и без доступа к медуслугам.

«Подобного рода нападки мы слышим перед каждыми крупными международными состязаниями, которые проводятся в нашей стране. Сколько таких небылиц», – сообщила Захарова. Она также уточнила, что следить за соблюдением прав иностранных рабочих в «России есть кому». Следом она рекомендовала европейцам обратить внимание на нарушение прав мигрантов на своей территории. «Вызывает сожаление, что такое ревностное внимание к правочеловеческим вопросам избирательно и превратилось в инструмент, как я уже сказала, политического противоборства», – считает Захарова. Она попросила прессу не писать чушь и пригласила всех желающих на брифинг с посещением арены.

Напомним, стадион на Крестовском острове строили больше 10 лет, на него было потрачено почти 50 миллиардов рублей. Первый матч «Зенита» на стадионе пошёл 22 апреля.