На Будапештской горел подвал «Пятерочки». Очевидцы сообщают о трёх погибших

Огонь разгорелся в подвале продуктового магазина во Фрунзенском районе Петербурга вечером 25 мая. По информации спасателей, горел мусор.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, пожар начался в доме 49 по Будапештской улице около десяти вечера. Огонь занял территорию в 10 квадратных метров.

По сообщению очевидцев, в помещении были люди, как минимум трое погибли. На место происшествия приехали три пожарных расчета, полиция и скорая.

«Сведения о пострадавших уточняются», – добавили в МЧС.