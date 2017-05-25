На Будапештской горел подвал «Пятерочки». Очевидцы сообщают о трёх погибших
Огонь разгорелся в подвале продуктового магазина во Фрунзенском районе Петербурга вечером 25 мая. По информации спасателей, горел мусор.
Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, пожар начался в доме 49 по Будапештской улице около десяти вечера. Огонь занял территорию в 10 квадратных метров.
По сообщению очевидцев, в помещении были люди, как минимум трое погибли. На место происшествия приехали три пожарных расчета, полиция и скорая.
«Сведения о пострадавших уточняются», – добавили в МЧС.