Кто хочет лишить мандатов оппозиционных депутатов ЗакСа

Горизбирком утвердил документы на проведение референдума по отзыву мандатов оппозиционных депутатов ЗакСа. Хоть “Единая Россия” и отрицает свою причастность к его инициаторам, “Фонтанка” нашла доказательства, что некоторые лица партии власти должны быть знакомы.

В Петербурге в ближайшее время Законодательное собрание рассмотрит вопрос о возможности проведения сразу двух референдумов: о запрете анонимности в Интернете и об изъятии мандатов у оппозиционных депутатов, отстаивающих статус музея Исаакиевского собора. Оба пакета документов проверили и утвердили в кратчайшие сроки в городской избирательной комиссии. Кому и зачем понадобилось инициировать народные голосования, разбиралась «Фонтанка».

До конца весенней сессии комитет по законодательству петербургского парламента рассмотрит документы об инициативе проведения референдумов по двум вопросам:

"Считаете ли Вы необходимым отозвать депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва Амосова Михаила Ивановича, Вишневского Бориса Лазаревича, Дмитриеву Оксану Генриховну, Ковалева Алексея Анатольевича, Резника Максима Львовича, Трохманенко Сергея Владимировича?".

и

"Считаете ли Вы необходимым обязать граждан, использующих сеть Интернет на территории Санкт-Петербурга, удостоверять свою личность при использовании сети Интернет в порядке, предусмотренном законом Санкт-Петербурга?".

Задать такие вопросы жителям Северной столицы захотела группа из 20 граждан. 23 мая они подали документы в городскую избирательную комиссию, а 24 мая было уже известно, что специалисты ГИК не нашли в них ошибок. Ответ из МВД, где проверяли их паспорта, пришел также в кратчайшие сроки. Это при том, что у оппозиционных деятелей при подаче документов на референдум почти всегда находят ошибки, обычно лишь со второго или третьего раза им удается принести бумаги, оформленные корректно.

На заседании горизбиркома также были озвучены фамилии тех, кто стал инициаторами референдумов. «Фонтанка» отыскала нескольких из них.

Так, устроить народное голосование захотела блокадница Магдалина Кочурова. Судя по открытым данным, она – жительница МО «Гагаринское» и имеет тесные связи с местными властями. Во всяком случае во время выборов 2014 года в муниципальной газете она писала так: «Я хотела обратить внимание жителей нашего округа на огромный кропотливый труд наших муниципалов, живущих рядом с нами, знающих и вникающих в наши проблемы. Они стараются их решать, несмотря на то, что возможности и права в ряде случаев ограничены не только финансово, но и законодательно… На мой взгляд, многогранность и многофункциональность сотрудников МО "Гагаринское" заслуживают того, чтобы мы не были пассивными и безразличными к выборам. И будем выбирать на новый срок в МО "Гагаринское" людей, работу которых мы видим, знаем и ценим», – агитировала блокадница аккурат перед днем голосования и, судя по всему, совершенно бесплатно.

Другой подписавшейся под инициативой референдумов стала Казыханова Нонна Александровна – тоже жительница МО «Гагаринское» и участница общества блокадников. 78-летняя женщина настолько активна, что даже обладает страницей «Вконтакте», правда на сообщения корреспондента «Фонтанки» не ответила.

К слову, МО «Гагаринское» называют близким к нынешнему главе фракции «Единой России» в ЗакСе Александру Тетердинко, во всяком случае муниципалитет в 2012 году был инициатором выдвижения политика в прошлый состав городской избирательной комиссии. Сам депутат сообщил «Фонтанке», что указанных дам не знает.

Еще одним инициатором референдумов стал Анатолий Юрьевич Ларичев. Он – тоже активный общественный деятель. В 2012 году, судя по сайту муниципалитета, он участвовал во встрече в МО «Литейный округ» в рамках проекта социально досугового центра как сотрудник МЧС. В 2014 году безуспешно пытался попасть в МО «Дворцовый округ» в качестве самовыдвиженца. На сайте «Единой России» он значится как председатель местного совета сторонников партии в данном муниципальном образовании. В 2015 году его кандидатуру выдвигали в избирательную комиссию МО «Прометей».

Костромичев Тимофей Владимирович, также поставивший подпись под ходатайством о референдумах, был некогда выдвинут «Единой Россией» в ТИК №19 (Московский район) в качестве потенциального члена участковой избирательной комиссии.

Родственники одной из инициаторов голосования – Юлии Сергеевны Мезенцевой – работают в бюджетных организациях в Петроградском районе (округ спикера ЗакСа Вячеслава Макарова) и также некогда присутствовали в избирательных комиссиях разного уровня от «Единой России».

Впрочем, и эти совпадения в партии называют случайными: «У нас в региональном отделении состоит 30 000 человек и 10 000 сторонников партии, а еще каждый горожанин где-то живет, и это вовсе не обязательно, что он имеет отношение к депутатам, работающим в данном округе», – сообщил глава фракции «Единой России» Александр Тетердинко.

Он добавил, что считает обе инициативы глупыми. «Они не пройдут через фильтр Законодательного собрания, так как не соответствуют законодательству. Нельзя отозвать таким образом мандат у депутата. Жаль, что кто-то использует инструмент референдума для самопиара», – добавил он.

Оппозиционные депутаты, впрочем, считают, что инициативы народного голосования были нужны вовсе не для того, чтобы на самом деле проводить референдумы или пиариться за счет них. «Сейчас в Законодательном собрании рассматривается документ о технических изменениях в законе о референдуме. Как мне кажется, теперь ко второму чтению можно ожидать поправки, согласно которым законодательство поменяют уже не технически, а ужесточат возможность проведения референдума. Не удивлюсь, если единороссы предложат увеличить численность инициативной группы (сейчас 20), до 100 или 200 человек. В этом случае народное голосование станет совсем невозможным. А объяснить они это смогут легко: смотрите, сколько глупых инициатив», – рассказал «Фонтанке» депутат Максим Резник (его в числе других оппозиционеров предлагают отозвать из Законодательного собрания).

В комитете по законодательству петербургского парламента «Фонтанке» не смогли подтвердить или опровергнуть данный факт: о каких-либо поправках пока неизвестно, так как срок их подачи заканчивается 2 июня.

Напомним, что на данный момент в ЗакСе также безуспешно пытаются рассмотреть документ о референдуме по статусу Исаакиевского собора (авторы – защитники музея, выступающие против передачи храма РПЦ). Уже дважды депутаты сначала вносили его в повестку дня, а потом неожиданно убирали, хотя до этого заявляли о намерении голосовать против в связи с мнением юристов о несоответствии вопроса действующим нормативным актам. Из-за волокиты парламентариев инициаторы этого референдума обратились в суд. Первое заседание назначено на 26 мая.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»