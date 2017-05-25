Полиция пришла с проверкой на киностудию режиссёра Учителя в Петербурге

Полиция Василеостровского района сегодня, 25 мая пришла проверять киностудию «Rock Films» режиссера Алексея Учителя. Об этом «Фонтанке» 25 мая сообщил его адвокат Константин Добрынин.

«На студию пришел сотрудник полиции, принес запрос на предоставление финансовых документов организации. Это абсолютно формальная история», – подчеркнул адвокат Добрынин.

Как стало известно «Фонтанке», действия правоохранителей основаны на запросе депутата Государственной думы и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он, в свою очередь, адресовал его в МВД. Оттуда документ отправился в ГУ МВД Петербурга и оттуда – в УМВД Василеостровского района.

Вместе с тем, адвокат Учителя полностью отрицает версию о налоговых преступлениях на киностудии.

«Хотелось бы, конечно, процитировать президента Путина относительно дураков, но я стеснен нормами адвокатской этики. Нескончаемая череда этих запросов наводит на мысль о не вполне рационально поведении их инициатора, либо о возможном злоупотреблении должностными полномочиями», – отмечает Константин Добрынин.

Кроме того, по словам адвоката, комиссия по этике Госдумы вот уже месяц рассматривает жалобу на действия Поклонской. Может быть, предполагает юрист, жалоба потерялась. В таком случае, жалоба будет продублирована председателю Госдумы Вячеславу Володину.

«Надеемся, что там она не потеряется, получит оценку, а Поклонская – замечание за подобные действия», – резюмировал адвокат.

В свою очередь, сам режиссер пока на телефонные звонки не отвечает.

Первоначальные претензии Поклонской к Учителю относились к фильму режиссера «Матильда». Экс-прокурор обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить картину. По ее мнению, в ней содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих.

В конце прошлого месяца Алексей Учитель заявил о том, что съемочная команда фильма «Матильда» окончила монтаж картины. Озвучивание фильма также завершено. Сначала телезрители увидят на телеэкранах полную версию фильма. Затем, возможно, будет сериал.