ЮАР возобновила поставки угля на Украину

На Украину прибыл груз угля антрацитовой группы из Южно-Африканской Республики. Об этом на своей странице в Facebook в четверг, 25 мая, сообщил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.

«Первый PANAMAX (тип судна-контейнеровоза — прим.ред.) из ЮАР зашел в порт Украины с антрацитовой группой угля», — написал Насалик. Он не уточнил, где конкретно будет разгружаться топливо.

19 мая Насалик заявил, что его ведомство потребовало от Государственной фискальной службы (ГФС) конфисковать уголь, поступивший из Донбасса.

В марте поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, которую начали украинские националисты. Позднее в том же месяце Киев ввел полную грузовую транспортную блокаду Донбасса. С середины февраля на Украине действует режим чрезвычайного положения в энергетике, вызванный дефицитом антрацита.

До этого Украина уже закупала партии угля в Южной Африке в связи с критической ситуацией в энергетике. Так, в декабре 2015-го Киев сообщал о начале поставок угля из ЮАР. Закупать топливо в Африке правительство Украины начало из-за нехватки накопленных запасов угля для зимнего периода.

До этого украинские власти закупали уголь в Южной Африке в 2014 году. Однако тогда выяснилось, что это топливо непригодно для использования в печах украинских ТЭС и его можно сжигать только в смеси с российским углем. По этому факту были возбуждены уголовные дела. Генпрокуратура квалифицировала как растрату в особо крупном размере приобретение заведомо недоброкачественного угля на общую сумму почти 30 миллионов долларов США.

