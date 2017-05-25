Губернатор Подмосковья надеется на выпуск первого Mercedes в области в 2019 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду, что первый автомобиль марки Mercedes будет выпущен заводом на территории индустриального парка «Есипово» в 2019 году. Об этом он рассказал 25 мая в эфире телеканала «360°».

«Мы очень надеемся, что в скором времени мы будем не только закладывать камни, но и выезжать будут Mercedes с нашего завода, поэтому 20 июня, если мне не изменяет память, закладка камня… А для того, чтобы все свершилось в срок и в 2019 году машина выехала, мы должны начать уже быстро строить», — сказал Воробьев.

Воробьев напомнил, что на заводе планируется выпуск четырех моделей.

Он также добавил, что на ПМЭФ в очередной раз будет проходить обсуждение этого проекта, в частности вопрос о том, чем регион может помочь концерну Daimler-Chrysler.

Минпромторг России и Mercedes подписали специальный инвестконтракт по строительству завода на территории индустриального парка «Есипово».