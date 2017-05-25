В Испании хоронят в гробах с логотипами «Реала» и «Барселоны»

Одно из испанских бюро ритуальных услуг сообщило о начале продаж гробов с логотипами футбольных «Реала» и «Барселоны». Об этом 25 мая пишет Marca.

Гроб для поклонников мадридцев украшен изображением фасада домашнего стадиона сливочных «Сантьяго Бернабеу». Гроб для фанатов каталонцев декорирован логотипом и названием клуба. Стоимость изделий не уточняется.