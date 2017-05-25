Кушелевский хлебзавод в Петербурге признали памятником конструктивизма

Здание Кушелевского хлебзавода на Политехнической улице в Петербурге приобрело статус памятника регионального значения. О решении внести дом в единый государственный реестр 25 мая сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Хлебозавод построили в 1932-1933 годах по системе инженера-инструктора Георгия Марсакова, который спроектировал всё технологическое оборудование на кольцах-конвейерах. Система позволила полностью автоматизировать процесс выпечки, исключив тручной труд. Во время Великой Отечественной войны и блокады завод не останавливал производство: работали хлебный, макаронный и два сухарных цеха. С 2006 года предприятие находится в ведении ОАО «Каравай».

Другой конструктивистский хлебзавод, в постройке которого участвовал Марсаков, – Левашовский на Барочной улице, 4 – признали памятником еще пять лет назад.

В прошлом году комитет по охране памятников объявил пять тендеров на экспертизы за 25 млн рублей. Проведение экспертиз необходимо, чтобы придать зданиям статус памятников и зафиксировать наиболее ценные особенности и детали в качестве предмета охраны. Существенную часть списка кандидатов в памятники составили образцы конструктивизма 1930-х годов.