Первое уголовное дело по дебошу в самолете возбуждено в Москве

В России зафиксировано первое уголовное производство по факту хулиганства на борту воздушного судна. Фигурантом стал пассажир, летевший из Тель-Авива в Москву.

Как сообщает 25 мая пресс-служба российского авиаперевозчика, во время полёта пассажир употреблял принесенные с собой спиртные напитки, громко разговаривал матом, угрожал членам экипажа и даже пытался открыть дверь самолета. По прилету в Шереметьево дебошир был передан сотрудникам полиции.

С инициативой ввести уголовную ответственность для авиадебоширов выступила компания «Аэрофлот», за последние 10 лет на бортах которой произошло свыше трех тысяч происшествий с буйными пассажирами. До этого дебоширам грозил только штраф от 500 до 5 000 рублей либо арест до 15 суток. На практике нарушители чаще избегали наказания вовсе. После поправок в УК РФ, которые начали действовать с середины апреля 2017 года, за хулиганство на транспорте предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей.